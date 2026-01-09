Jasełka, wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, to już stały element okresu świątecznego. W coraz większej liczbie parafii wierni biorą sprawy w swoje ręce i sami przygotowują scenariusze tych przedstawień. A są one coraz ciekawsze!

Młodzież oazowa z parafii św. Józefa na os. Kalinowym stworzyła opowieść o charakterze detektywistycznym zatytułowaną "Jezu, gdzie jesteś?". Nawiązuje ona do animowanych seriali telewizyjnych "Scooby Doo", w których bohaterowie rozwiązują zagadki kryminalne.

- To historia podróży przyjaciół w czasach narodzin Jezusa. Przez przypadek stają się oni członkami misji ratunkowej mającej ochronić Nowonarodzonego przed Herodem - opisuje Dawid Siudy, autor scenariusza, dodając, że widzowie mają odczytać z widowiska, że warto iść za wolą Bożą, zwłaszcza kiedy dzieje się coś złego i trzeba na to zareagować. Oazowe jasełka będzie można zobaczyć 11 i 18 stycznia o godz. 14 i 19.

Z kolei s. Hanna Sas 11 stycznia o godz. 16.30 zaprezentuje z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 25 w parafii MB Fatimskiej na os. Podwawelskim widowisko „Jasełka na strychu”.

- Poza nauką warsztatu aktorskiego jest to także fantastyczna szkoła budowania wspólnoty i szacunku między różnymi grupami wiekowymi. W naszym spektaklu historię przyjścia Chrystusa na świat przybliżają dzieciom sprzęty zgromadzone na strychu - uchyla rąbka tajemnicy serafitka.

Parafialne jasełka odbywają się już od 3 lat w parafii MB Różańcowej z Piasków Nowych. Co roku angażują około 60 osób.

- Chcemy uświadomić publiczności, że w życiu człowieka mogą dziać się trudne historie, np. pobyt dziecka w szpitalu w okresie świątecznym. Cały czas jest ono jednak pod opieką Boga, do którego powinniśmy nieustannie zmierzać. Ponieważ ukazujemy dziecięcą perspektywę, świat rzeczywisty łączy się w tej opowieści z postaciami bajkowymi - opisuje reżyserka, Ewelina Jurczak. Przedstawienie "Cud, który dzieje się między nami" będzie można obejrzeć 17 stycznia o godz. 16.00, 24 stycznia o godz. 18.40 i 25 stycznia o godz. 16.00.

Jak wskazuje ks. Wojciech Dzioboń z parafii na os. Kalinowym, parafialne jasełka to przestrzeń do aktywizacji wiernych. - Nawiązują się więzi pomiędzy różnymi grupami kościelnymi, a także wiernymi, którzy na co dzień do takich wspólnot nie należą. To bardzo cieszy, kiedy parafianie sami przychodzą i są tacy aktywni. To też szansa dla duchownych na bliższe relacje z nimi przy okazji tworzenia widowiska - podsumowuje kapłan.

Wymienione jasełka to nie jedyne, które można zobaczyć w małopolskich parafiach. Warto sprawdzić czy w naszej albo pobliskiej parafii są przygotowane podobne widowiska bożonarodzeniowe.