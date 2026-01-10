W piątkowy wieczór 9 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie noworoczne burmistrza Nowego Targu. Była okazja do podsumowania minionego roku oraz złożenia noworocznych życzeń, a te popłynęły m.in. do burmistrza Grzegorza Watychy i przewodniczącego Rady Miasta Jana Sięki. - Żyjemy, wydaje się, w czasach nowego otwarcia świata w wielu płaszczyznach, to przełom na miarę 1989 roku - zauważył J. Sięka. - Szczęśliwego Nowego Targu! - zakończył swoje wystąpienie.

Burmistrz Watycha podczas spotkania wręczył Medal Pamiątkowy Miasta Nowy Targ 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. "Jako wyraz uznania oraz wdzięczności za codzienną służbę, determinację, wzorową postawę, poświęcenie i odwagę w wypełnianiu żołnierskich obowiązków, a także za oddanie społeczności lokalnej oraz znaczący wkład w życie wojskowe, społeczne i kulturalne Miasta Nowy Targ" - możemy przeczytać w argumentacji podjętej przez burmistrza decyzji. Zaszczytne odznaczenie odebrał gen. Tadeusz Nastarowicz wraz z całym szefostwem 21 BSP.

Oczywiście nie zabrakło dźwięków strzelających kieliszków, bo wszak toast noworoczny trzeba było wznieść. A uczynili to razem z władzami miasta m.in. starosta Tomasz Hamerski, wicestarosta Robert Furca wraz z radnymi, przedsiębiorcy, duchowni na czele z dziekanem Piotrem Mozdyniewiczem, restauratorzy, przedstawiciele Związku Podhalan, wielu instytucji i organizacji miejskich, przedsiębiorcy.

Było słychać nie tylko dźwięki kieliszków, ale i świetny saksofon, na którym grał znany w mieście muzyk Wojciech Inglot. Zaś obowiązki prowadzącego wziął na siebie Mateusz Dewera, aktor pochodzący ze stolicy Podhala.

W 2026 r. Nowy Targ ma niewątpliwie powody do dumy i radości. Bo historia tego wyjątkowego miasta kreślona jest od 680 lat!