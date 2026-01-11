Miał on miejsce w auli Zakopiańskiego Centrum Edukacji. Witając publiczność, Joanna Staszak z Urzędu Miasta w Zakopanem zauważyła, że festiwal obejmujący okres od Wigilii Bożego Narodzenia po święto Matki Bożej Gromnicznej prezentuje bogactwo polskiej i podhalańskiej kultury muzycznej. - To czas wspólnego kolędowania i możliwość doświadczenia świątecznej atmosfery i góralskiej tradycji w zimowej scenerii Zakopanego - mówiła. A sceneria zimowa pod Tatrami w tym roku wyjątkowo dopisuje. Całe miasto, jak i region są pokryte sporą warstwą białego puchu.

Koncert, który poprzedził występ zespołu regionalnego Zora, był pełen wzruszeń i świątecznej atmosfery. Kolędy i pastorałki zabrzmiały z ogromną siłą emocji i wspólnego przeżywania. Na scenie pojawili się: O. Bończyk, J. Wójcicki, M. Mijal i Ł. Lech. Zaś kierownikiem muzycznym był Maciej Nieć. Artyści z Krakowa i Warszawy zaprezentowali w swoich interpretacjach znane polskie kolędy, zachęcili też publiczność (m.in. wiceburmistrz Zakopanego Iwonę Grzebyk-Dulak) do wspólnego śpiewania.

Kolejna odsłona festiwalu zaplanowana jest na 17 stycznia w Kościele Świętego Krzyża. O godz. 17 będzie Msza św., a po niej koncert "Nad Betlejem” w wykonaniu Tatrzańskiego Chóru "Szumny" oraz Chóru Dziecięcego "Bogu Miłe". Z kolei 18 stycznia w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie wystąpi Zespół im. Klimka Bachledy po Mszy św. o godz. 11. Koncert zaplanowano także na sobotę 24 stycznia w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela na Antałówce. W świątyni wystąpi Rodzina Lassaków "Heliosów" z Zakopanego. Koncert rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18. Na festiwalu będzie też można zobaczyć koncert Hanki Rybki. Artystka wystąpi 31 stycznia po Mszy św. o godz. 18 w kościele jezuitów "Na Górce". Ostatni koncert festiwalowy zaplanowano w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka". 2 lutego po Mszy św. odbędzie się występ zatytułowany "Kolędy dla nadziei".