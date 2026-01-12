Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Biały Dunajec. Radość dziś nastała

Biały Dunajec. Radość dziś nastała przejdź do galerii

Polskie kolędy, ale i te związane z podhalańskim regionem zaśpiewał chór Kanto z Białego Dunajca w czasie koncertu, któremu towarzyszyło hasło "Radość dziś nastała". Wydarzenie miało miejsce 11 stycznia w kościele parafialnym.

Prowadząca chór Kanto z Białego Dunajca Katarzyna Poręba zaznaczyła, że koncertowanie "u siebie" to sposób na dzielenie się z parafianami radosną nowiną. - Kolędy są nam szczególnie bliskie, bo tworzą wyjątkową atmosferę bliskości i świątecznego ciepła. Kolędujemy radośnie, co - jak podkreślali słuchacze - wyraźnie było słychać w naszym śpiewie - mówiła z uśmiechem.

Muzycy wykonali m.in. "Gore gwiazda", "Północ już była",  "Wielka miłość", "Pomaluśku, Józefie". Była też mała-wielka premiera. Wybrane chórzystki zaśpiewały bowiem po angielsku "White Christmas”. Zrobiły to znakomicie.

Chór po koncercie w Białym Dunajcu pojechał jeszcze kolędować do Nowego Targu.

Chór Kanto współtworzy ponad 30 osób w różnym wieku, z różnych miejscowości sąsiadujących z Białym Dunajcem.

« 1 »
Z kolędowym repertuarem

Foto Gość DODANE 12.01.2026 AKTUALIZACJA 12.01.2026

Z kolędowym repertuarem

​Chór Kanto wystąpił na koncercie kolęd w kościele parafialnym w Białym Dunajcu. Wydarzenie miało miejsce 11 stycznia.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 12.01.2026 09:18

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 