Prowadząca chór Kanto z Białego Dunajca Katarzyna Poręba zaznaczyła, że koncertowanie "u siebie" to sposób na dzielenie się z parafianami radosną nowiną. - Kolędy są nam szczególnie bliskie, bo tworzą wyjątkową atmosferę bliskości i świątecznego ciepła. Kolędujemy radośnie, co - jak podkreślali słuchacze - wyraźnie było słychać w naszym śpiewie - mówiła z uśmiechem.

Muzycy wykonali m.in. "Gore gwiazda", "Północ już była", "Wielka miłość", "Pomaluśku, Józefie". Była też mała-wielka premiera. Wybrane chórzystki zaśpiewały bowiem po angielsku "White Christmas”. Zrobiły to znakomicie.

Chór po koncercie w Białym Dunajcu pojechał jeszcze kolędować do Nowego Targu.

Chór Kanto współtworzy ponad 30 osób w różnym wieku, z różnych miejscowości sąsiadujących z Białym Dunajcem.