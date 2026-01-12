Polskie kolędy, ale i te związane z podhalańskim regionem zaśpiewał chór Kanto z Białego Dunajca w czasie koncertu, któremu towarzyszyło hasło "Radość dziś nastała". Wydarzenie miało miejsce 11 stycznia w kościele parafialnym.
Prowadząca chór Kanto z Białego Dunajca Katarzyna Poręba zaznaczyła, że koncertowanie "u siebie" to sposób na dzielenie się z parafianami radosną nowiną. - Kolędy są nam szczególnie bliskie, bo tworzą wyjątkową atmosferę bliskości i świątecznego ciepła. Kolędujemy radośnie, co - jak podkreślali słuchacze - wyraźnie było słychać w naszym śpiewie - mówiła z uśmiechem.
Muzycy wykonali m.in. "Gore gwiazda", "Północ już była", "Wielka miłość", "Pomaluśku, Józefie". Była też mała-wielka premiera. Wybrane chórzystki zaśpiewały bowiem po angielsku "White Christmas”. Zrobiły to znakomicie.
Chór po koncercie w Białym Dunajcu pojechał jeszcze kolędować do Nowego Targu.
Chór Kanto współtworzy ponad 30 osób w różnym wieku, z różnych miejscowości sąsiadujących z Białym Dunajcem.