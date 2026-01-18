Wierni z tej parafialnej wspólnoty przygotowują jasełka od 3 lat. Próby do tegorocznego przedstawienia rozpoczęły się już w listopadzie. Wszystko po to, by zaskoczyć i zachwycić publiczność. - Nasze przedstawienie ukazuje perspektywę dziecka, które w świątecznym okresie musi zostać w szpitalu. W tej historii świat rzeczywisty łączy się z postaciami bajkowymi, które postanawiają odegrać dla dziewczynki jasełka. Chcemy uświadomić widzom, że w życiu człowieka mogą dziać się trudne historie, ale cały czas jest on pod opieką Pana Boga, do którego powinniśmy nieustannie zmierzać - opisała reżyserka wydarzenia, Ewelina Jurczak.

W jasełka zaangażowały się osoby w każdym wieku. Dzieci z radością przyjęły rolę bajkowych postaci, rodzice jeszcze tuż przed rozpoczęciem spektaklu wertowali kartki scenariusza, by wypaść jak najlepiej, a starsi przygotowali piękne dekoracje i stroje. - Robię to już nie pierwszy raz, ale tym razem czułam ogromne natchnienie Ducha Świętego. Mogę wręcz powiedzieć, że stroje tworzyły się same. Mam nadzieję, że spodobają się publiczności i będą dopełnieniem gry aktorów = powiedziała Renata Hetmanowska. - Dla nas to przeżycie rodzinne, gdyż w przedstawieniu występuję z córką. To frajda, ale wymaga też wysiłku, by dobrze opanować rolę, jak i grę aktorską - dodała Ewa Gąstoł.

Poza świeckimi w przedstawienie byli zaangażowani także duchowni wspólnoty z Piasków Nowych. - Jest troszkę tremy, chociaż mamy doświadczenie z amboną w kościele. Dla mnie to wyjątkowe dopełnienie posługi duchownego w świątyni. Pokazuje ludziom, że kapłani nie są daleko od nich i mogą radośnie przygotowywać z nimi inicjatywy dla całej parafii - przyznał ks. Adam Janowiak, wikary z Piasków Nowych, który w tym roku odgrywa rolę jednego z Trzech Króli.

Przybyli ocenili, że parafialny spektakl bożonarodzeniowy potrafił zaskoczyć. - Widać było mocno zaangażowanie i poświęcony czas, zwłaszcza wśród najmłodszych. Cieszę się, że nie była to tradycyjna historia przyjścia Jezusa na świat, ale uzupełniona o głębsze przesłanie - wskazał pan Bartłomiej podczas poczęstunku przygotowanego po przedstawieniu. - Jasełka wyjątkowo skutecznie integrują różne grupy parafialne. Takie inicjatywy stają się też narzędziem ewangelizacji, przyciągając do wspólnoty osoby, które na co dzień nie uczestniczą w życiu Kościoła - podsumował ks. Ireneusz Okarmus, proboszcz parafii MB Różańcowej z Piasków Nowych. Jasełka "Cud, który dzieje się między nami" będzie można zobaczyć jeszcze 24 stycznia o godz. 18.40 i 25 stycznia o godz. 16.