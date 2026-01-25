Wszystkich parafian i gości, którzy bardzo licznie zgromadzili się w drewnianej świątyni, powitał ks. proboszcz Tomasz Stec. - Raduje się moje serce, że w tym już kończącym się czasie wspólnego kolędowania zaśpiewamy dla Bożej Dzieciny najpiękniejsze świąteczne utwory z naszą dobrze znaną Hanią Rybką i zespołem - mówił ks. Tomasz Stec. - Dziękuję za gościnność i serdeczność. Dziękuję też wszystkim przyjaciołom, mieszkańcom Kościeliska oraz przybyłym gościom za to, że znaleźli dla nas czas i tak wspaniale przyjęli nasz koncert - dodała Hania Rybka.

Artystce towarzyszył zespół - kapela regionalna w składzie: Dawid Czernik, Tadeusz Stasik, Przemek Wesołowski, Paweł Tutka, Paweł Szaflarski. Hani Rybce i jej zespołowi podziękował sołtys Kościeliska Mateusz Nędza-Kubiniec. Wyraził też wdzięczność Radzie Sołeckiej za możliwość wsparcia finansowego koncertu kolęd w Kościelisku. - Mam nadzieję, że to kolędowanie stanie się naszą tradycją. Już Cię Haniu pytomy na zaś, bo nie byłaś u nas od 18 lat - zauważył sołtys Kościeliska.

W świątyni byli też przedstawiciele władz Gminy Kościelisko. Artystka podziękowała również akustykom i realizatorom dźwięku - Aleksandrowi Wilkowi z synem, którzy przyjechali do Kościeliska z Krakowa.