Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Dzianiszu, której przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan. Byli też obecni inni duszpasterze organizacji, m.in. ks. Jan Gacek, proboszcz parafii w Spytkowicach koło Chabówki. - Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Jest aż 50 delegacji z pocztami sztandarowymi. Widać tu wielką siłę góralszczyzny i niech tak zawsze będzie! - mówiła ze wzruszeniem Anna Bąk, wiceprezes Związku Podhalan w Dzianiszu.

Do Dzianisza przyjechali przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego na czele z marszałkiem Łukaszem Smółką i wicemarszałkiem Witoldem Kozłowskim, a także radnym wojewódzkim Janem Piczurą. - Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz, pocztom sztandarowym, gościom, mieszkańcom za obecność na tej uroczystości. Dziękuję Związkowi Podhalan Oddział Dzianisz za dotychczasową współpracę, społeczne zaangażowanie, życzę dalszych lat rozwoju organizacji - mówił Roman Krupa, wójt Gminy Kościelisko. Starostwo tatrzańskie rezprezentował wicestarosta Wawrzyniec Bystrzycki. Gościem uroczystości był też nowy dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk. Marcin Dusza.

- Ten niezwykły jubileusz przypominał nam, jak silne są nasze korzenie i jak wielką wartością jest góralska tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Od stu lat Związek Podhalan w Dzianiszu stoi na straży kultury, wiary, języka i obyczajów Podhala - jednocząc mieszkańców, pielęgnując folklor i budując wspólnotę opartą na szacunku do przodków. Jubileusz 100-lecia to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment refleksji i wdzięczności wobec tych, którzy przez lata tworzyli historię Związku Podhalan w Dzianiszu. Niech ten piękny jubileusz będzie symbolem ciągłości tradycji, jedności i siły lokalnej społeczności - życzył Witold Kozłowski.

Ważnym punktem świętowania było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Bukowskiego "Plebonka” na budynku Domu Wielofunkcyjnego w Dzianiszu, tuż obok kościoła. Jan Bukowski był pierwszym prezesem Związku Podhalan. Obecnie funkcję prezesa pełni Jan Bukowski, który jest spokrewniony z pierwszym prezesem. Tablicę po odsłonięciu poświęcił ks. Piotr Fąfrowicz, proboszcz parafii w Dzianiszu.

Przed rozpoczęciem uroczystości w kościele obecni członkowie ZP w Dzianiszu złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci na grobach zmarłych działaczy Związku Podhalan Oddział Dzianisz. Rodziny zmarłych prezesów ZP otrzymały okolicznościowe epitafia.

Wspólne świętowanie dopełnił obiad w remizie OSP Dzianisz Górny, gdzie był też czas na przekazanie wyróżnień, podziękowań i gratulacji. Wszyscy goście otrzymali okolicznościową książeczkę wydaną z okazji 100-lecia ZP w Dzianiszu, z historią organizacji, archiwalnymi zdjęciami i tym, co teraz słychać w oddziale, jakie są podejmowane działania. Przed związkowcami wystąpił też zespół "Mali Dzianiszanie”.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali strażacy z OSP Dzianisz Dolny i OSP Dzianisz Górny oraz Straż Gmina Gminy Kościelisko.

Partnerem głównym uroczystości 100-lecia Związku Podhalan w Dzianiszu oraz spotkania opłatkowego ZG Związku Podhalan był Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, a wydarzenie wsparli jeszcze: Kotelnica Białczańska, Bank Karpatia, Społem Zakopane, Gmina Kościelisko i Powiat Tatrzański.