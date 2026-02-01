To był wyjątkowy, ponad godzinny koncert, który odbył się w kameralnej zakopiańskiej świątyni Ojców Jezuitów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w ramach XVII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze żeś sie Jezu pod Giewontem zrodziył”.

Przed liczną publicznością wystąpiła Hanka Rybka z córką Anną oraz zespołem w składzie: Przemek Wesołowski, Tadeusz Stasik, Dawid Czernik, Jakub Kluś, Paweł Szaflarski.

Artystka związana z kulturą Podhala, znana z autentycznego przekazu i głębokiej wrażliwości muzycznej, zaprosiła publiczność do wspólnego śpiewania kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. Podzieliła się też kilkoma refleksjami. - Myślę, że każdy z nas jak tu jest, także i ja, mógłby dopisać swoją zwrotką pastorałki "Nie było miejsca dla Ciebie” -zauważyła Hanka Rybka. Zaprosiła również na scenę Mateusza Nędza-Kubińca i Józefa Pitonia, którzy poetycko opowiedzieli o okresie Bożego Narodzenia.

Patronat medialny nad Festiwalem objął m.in. "Gość Niedzielny".