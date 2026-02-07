Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Na pomoc dla Kijowa udało się zebrać aż 5,74 mln zł

Na pomoc dla Kijowa udało się zebrać aż 5,74 mln zł

Właśnie taka kwota do dziś została przekazana na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 
Transport, który wyruszył z Krakowa 4 lutego, szczęśliwe dotarł do celu i został rozładowany. Archiwum Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Publikujemy pełną treść komunikatu Kurii Metropolitalnej w Krakowie:

"W odpowiedzi na apel metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia o pomoc dla cierpiących mieszkańców pozbawionego prądu Kijowa z 24 stycznia 2026 wierni Archidiecezji Krakowskiej i ludzie dobrej woli przekazali na konto Caritas 5 740 000 zł. Jak dotąd udało się zakupić i wysłać do Kijowa 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności, a także artykuły przemysłowe potrzebne do wyposażenia tzw. punktów niezłomności powstających przy kijowskich parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich. W najbliższych dniach planujemy kolejne transporty z agregatami i produktami zamówionymi przez naszych Braci z Kijowa.

Gorąco dziękujemy za przekazany dar serca i solidarność z cierpiącymi z powodu zniszczeń wojennych mieszkańcami Kijowa i okolic.

Ofiary wciąż można składać poprzez stronę internetową Caritas Archidiecezji Krakowskiej lub przelewem na konto: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków (PLN) nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem: Kijów".

Przypomnijmy także, że w środę 4 lutego do Ukrainy wyjechały z podkrakowskich Brzegów, gdzie znajduje się Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, kolejne dwa tiry wiozące generatory prądu, nagrzewnice i artykuły spożywcze. Kierowców pożegnał i pobłogosławił kard. Grzegorz Ryś, który wcześniej uczestniczył w briefingu. Jak mówił, powodów, by pomagać Ukrainie, nie ubywa, tylko przybywa, i dziękował wszystkim, którzy odpowiedzieli na jego apel o wsparcie dla Kijowa, otworzyli swoje serca i przekazali pieniądze. Dodał też, że przed kolektą w kościołach archidiecezji krakowskiej, która odbyła się w niedzielę 1 lutego, na konto krakowskiej Caritas wpłynęło na ten cel 1,3 mln złotych. Dzięki hojności prywatnych ofiarodawców można więc było wysłać już dwa transporty z pomocą dla Ukrainy (wyjechały one w środę 28 lutego i w czwartek 29 lutego). Wpłaty z parafii miały natomiast wpływać na konto Caritas do końca tygodnia. Tak się stało i dziś widać na nim kwotę 5 mln 740 tys. złotych.

Ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wyjaśnia z kolei, że wszystko, co jest wysyłane z Krakowa do Kijowa, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, które zgłaszają Ukraińcy. Przede wszystkim są to generatory prądu, mobilne stacje ładowania, powerbanki, różne artykuły przemysłowe i żywność. W poprzednich transportach (przed 4 lutego) krakowska Caritas wysłała ponad 160 agregatów, 900 nagrzewnic i artykuły spożywcze. Były to głównie małe i średnie agregaty do wykorzystania w mniejszych budynkach i w prywatnych mieszkaniach. 4 lutego zostały zaś wysłane większe agregaty - od 30 przez 50, 100 i nawet 160 kW, do których można podłączyć większe obiekty, także użyteczności publicznej. One będą wykorzystane w Kijowie zgodnie z zapotrzebowaniem zarówno Kościoła greckokatolickiego, jak i rzymskokatolickiego, z którymi współpracuje Caritas. Co ważne, księża w Ukrainie współpracują z administratorami poszczególnych dzielnic Kijowa, którzy na bieżąco przekazują informacje o potrzebach mieszkańców.

« 1 »

|

GOSC.PL

publikacja 07.02.2026 19:52

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 