Stawiają na jakość dziennikarstwa

Organizatorzy liczą, że również w tym roku nadesłane materiały dziennikarskie przyniosą świeże, odważne i nieoczywiste tematy. - Konkurs co roku przyciąga coraz więcej młodych, utalentowanych ludzi stawiających swoje pierwsze lub kolejne dziennikarskie kroki. Bartek Zdunek, który był niezwykle utalentowanym studentem dziennikarstwa, ale umarł tragicznie, nie zdążył pokazać światu swojego talentu. Stał się jednak symbolem pasji, o których warto mówić głośno. - mówi Aleksandra Bajno, koordynatorka konkursu.

Zgłoszenia do 15. edycji Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka ruszyły na początku lutego. W jubileuszowej odsłonie konkursu wyróżniono trzy kategorie: Debiut Publicystyczny Roku, Inicjatywa Roku i Reportaż – po Debiucie im. Pawła Migasa, zdolnego dziennikarza "Gościa Krakowskiego", który zmarł 13 kwietnia 2006 r. po krótkiej, ale ciężkiej chorobie, tuż przed 25. urodzinami. - Zawsze zwracamy uwagę na teksty, które są rzetelne, wiarygodne i prawdziwe. Materiały, które powstają z „wychodzenia” tematu i spotkań z drugim człowiekiem, które umożliwia odpowiednie zgłębienie opracowywanego tematu. Dlatego zachęcamy, by postawić na takie działanie w swojej pracy i nie bać się pokazać swojego talentu w ramach tego konkursu - zachęca do udziału w jubileuszowej odsłonie wydarzenia Dawid Kaczmarczyk, który jest w kapitule konkursowej od samego początku.

Dotychczasowi laureaci udowadniają, że dobre jakościowo dziennikarstwo wciąż jest możliwe i że warto poruszać tematy istotne społecznie. Laura Korzeniowska została nagrodzona za film "Wilki" w kategorii Młodzi Twórcy Filmowi im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego. - Mam nadzieję, że mój materiał będzie stanowił punkt wyjścia do dialogu o osobach wykluczonych z powodu odbycia kary pozbawienia wolności. To coś więcej niż tylko krzywe spojrzenia w społeczeństwie. To uczucie zagubienia i osamotnienia w nowej rzeczywistości, które często powodują powrót do starych nawyków. A media wręcz odwracają narrację, ukazując byłych skazanych jako agresywnych i niebezpiecznych - opisuje swoją pracę.

Z kolei Klaudia Katarzyńska, nagrodzona w kategorii Reportaż - po Debiucie za materiał "5 milionów powodów, by patrzeć uważniej", zwróciła uwagę odbiorców na temat niewidocznej niepełnosprawności. - Często są to schorzenia, których nie widać na pierwszy rzut oka, na przykład nie działające odpowiednio jelita powodujące uciążliwe biegunki, które tak naprawdę są ogromnym ograniczeniem codzienności. Bardzo chciałam, by tacy ludzi zostali dostrzeżeni przez społeczeństwo - podkreśla autorka reportażu.

Organizatorzy tegorocznej Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka to studenci i absolwenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Dziennikarskim Kołem Naukowym UPJPII oraz redakcją "Gościa Niedzielnego". Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.nagrodamlodychdziennikarzy.pl.