Jaką wartość ma jeden pączek?

Tłusty czwartek przypada w tym roku już za dwa dni - 12 lutego. Najwyższy czas przypomnieć zatem o akcji "Wyślij pączka do Afryki", która odbywa się już po raz 15. Od lat prowadzi ją krakowska Fundacja "Kapucyni i Misje".

- Dzięki tej inicjatywie projekty kapucyńskich misjonarzy mają szansę na realizację. Zakonnicy pracujący w Afryce nie pełnią tylko posługi duszpasterskiej. Często też kopią studnie w wioskach, budują drogi czy dokarmiają niedożywione dzieci oraz dbają o ich edukację. Z tą ostatnią działalnością wiąże się aktualna edycja akcji, nosząca nazwę "Posiłek i szkoła dla dzieciaków" - wyjaśnia br. Bartosz Ekert, prezes Fundacji "Kapucyni i Misje". Na tegoroczne projekty prowadzone przez wszystkich misjonarzy kapucyńskich potrzeba łącznie 920 tys. zł.

W Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie pracuje siedmiu polskich kapucynów, dwóch - w Gabonie oraz jeden - w Algierii. Dwa lata temu powstała również nowa placówka w Sudanie Południowym, gdzie działa czterech zakonników.

- Koszt jednego pączka to w naszej szkole jeden dobry i ciepły posiłek dla dziecka, na który składają się ryż, sos i trochę mięsa. To często ich jedyny, porządny posiłek dziennie. Bo na inne nie mają co liczyć, zwłaszcza kiedy są z rodzin wielodzietnych - przyznaje br. Benedykt Pączka, który jest pomysłodawcą akcji, a w 2016 r., dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, założył pierwszą szkołę muzyczną w Bouar w Republice Środkowej Afryki.

Potwierdza to br. Tomasz Świtała z misji Bocaranga, także w RŚA. Zapewnia swoim podopiecznym opłatę za czesne, wyprawkę szkolną czy ciepły posiłek - ten ostatni organizuje tak dla dzieci, jak i dla osób starszych. - Pomagamy sierotom, często wegetującym gdzieś przy drodze. Stworzyliśmy dla nich miejsca, do których mogą przyjść, umyć się, zjeść ciepły posiłek, pójść do przodu w procesie edukacyjnym, bawić się, a przede wszystkim być sobą, czyli dziećmi - opowiada zakonnik.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie www.paczek.kapucyni.pl. Tam też znajdują się szczegóły tego, jak wpłacić datek na pączkową akcję. Głównym dniem inicjatywy będzie 12 lutego, ale wpłat i zakupów można dokonywać już teraz, aż do Świąt Wielkanocnych.