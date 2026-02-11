Krakowski

Trwa nabór zgłoszeń do 18. już edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który organizuje krakowska Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Podczas koncertów finałowych nigdy nie brakuje znanej aktorki Anny Dymnej, której fundacja organizuje to wydarzenie. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

Wydarzenie to ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje on dwie kategorie wiekowe: od 10 do 16 lat (urodzeni 1 stycznia 2010 r. bądź później) i od 16 lat (urodzeni przed 1 stycznia 2010 r.). Zgłoszenia do tegorocznej edycji można nadsyłać do 28 lutego. - W świecie agresji, niepokojów czy hejtu ten festiwal pozostaje magiczną przestrzenią życzliwości oraz uśmiechu. Zawstydzamy choroby, niepełnosprawności, oswajamy lęki i obalamy uprzedzenia. Od początku udaje nam się tak organizować ten konkurs, że pomimo rywalizacji, tworzy on między uczestnikami serdeczne relacje - mówi Anna Dymna.

W ramach pierwszej oceny organizatorzy wybiorą 32 osoby, które zakwalifikują się do półfinału, który będzie mieć miejsce 9 maja w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas jego trwania zostanie wybranych 12 laureatów (po 6 z każdej kategorii), którzy wraz ze znanymi artystami polskiej sceny muzycznej wezmą udział w koncercie finałowym festiwalu, zaplanowanym na 13 czerwca w Krakowie. - Piosenka sprawia, że człowiek zapomina o wszystkim. Ważne jest tylko to, że się śpiewa razem. Wtedy nie liczy się niepełnosprawność. Są ludzie, którzy cieszą się, że razem śpiewają. I to jest zaczarowane. Dlatego mamy Festiwal Zaczarowanej Piosenki, bo okazuje się, że piosenka naprawdę nam pomaga żyć, pomaga nam do siebie się zbliżyć - tłumaczy znana aktorka.

Laureaci finału w obu kategoriach otrzymają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 24 tys. zł, 10 tys. zł i 5 tys. zł (pierwsza z nich w formie rocznego stypendium, pozostałe wypłacane jednorazowo).

Opiekę artystyczną nad Festiwalem Zaczarowanej Piosenki od samego początku sprawuje Irena Santor. Dotychczas duety z finalistami konkursu tworzyli m.in.: Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko, Agnieszka Chylińska, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Grzegorz Markowski, Ralph Kaminski czy Michał Szpak.
W jury zasiadali: Urszula Dudziak, Magda Umer, Anna Maria Jopek, Zbigniew Hołdys, Zbigniew Preisner, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jacek Cygan. Laureaci konkursu występowali m.in. podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2020 r.,
w "Debiutach" 57. KFPP, zwyciężył Kamil Czeszel, który w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki triumfował zarówno w kategorii dziecięcej, jak i dorosłych.

Szczegółowe informacje o festiwalu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie www.mimowszystko.org.

