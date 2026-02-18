Film, który może obudzić Polskę

Przemysław Wręźlewicz z krakowskiego Rafael Film, który jest dystrybutorem dzieła, zaznacza, że jest to film nie tylko religijny, przypominający orędzie, które ponad 350 lat temu objawił Jezus francuskiej zakonnicy, św. Małgorzacie Marii Alacoque, poprzez swoje Serce płonące miłością. - To również realna pomoc w odnalezieniu drogi w świecie, który zapomniał o Bożej miłości. Jeśli ktoś czuje, że jego wiara jest letnia czy słaba, ten seans może to zmienić. Widzowie we Francji opuszczali sale kinowe poruszeni. Wracali do modlitwy. Mówili o wewnętrznej zmianie. Dzieło zobaczyło ponad pół miliona francuskich widzów - wyjaśnia.

"Najświętsze Serce. Jego panowaniu nie będzie końca" to jeden z niewielu przykładów francuskiego kina, które odważnie mówi o wierze, miłości i nadziei. Jego twórcy - Steven i Sabrina Gunnell - sami niedawno przeżyli nawrócenie. Wskazują, że wielu katolików nie wie nawet, że można się poświęcić sercu Chrystusa. - Trzeba przypominać ludziom, że nikt nigdy nie jest sam. Samotność nie istnieje, bo Bóg pierwszy nas pokochał i kocha nieustannie. Możemy odkrywać to przez całe życie - niezależnie od wiary, chrztu czy przekonań. Najświętsze Serce jest bezdenną studnią miłosierdzia i miłości - mówi Steven Gunnell.

Na sukces filmu swój wpływ mają piękna muzyka, starannie nakręcone sceny fabularyzowane oraz liczne niezwykłe historie współczesnych ludzi. To połączenie, które przemawia sugestywnie zarówno do wierzących, jak i do tych, którzy wątpią. - Ufamy, że dzięki świadkom, których udało nam się sfilmować, widzowie odnajdą na nowo część siebie. Bohaterowie filmu w swoich świadectwach uosabiają największe problemy współczesnego świata: samotność, zmęczenie czy brak sensu życia. Opowiadają o odnalezieniu zaskakującego lekarstwa - relacji z sercem Jezusa, która pomogła im na nowo odkryć siebie - wyraża nadzieję Steven Gunnell.

Lista kin, w których będzie wyświetlany film "Najświętsze Serce", dostępna jest na stronie www.rafaelfilm.pl.