To jeden z niewielu przykładów francuskiego kina, który odważnie mówi o wierze, miłości i nadziei. - Pracowałem we Francji 9 lat. Rzeczywiście jest to kraj, który wymaga obudzenia wiary, bo w wielu osobach ona wygasła. Ale jest również wielu wierzących, którzy trwają z pokolenia na pokolenie przy Bogu i naprawdę są niesamowitymi świadkami Jego miłości. Ten film na pewno będzie dla nich wsparciem w głoszeniu Dobrej Nowiny. Myślę, że podobnie będzie w Polsce - ocenił po seansie ks. Piotr Osiński, obecny dyrektor Domu Emerytów Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Na nowe dzieło, które od dzisiaj będzie można oglądać w polskich kinach, składają się piękna muzyka, starannie nakręcone sceny fabularyzowane oraz liczne niezwykłe historie współczesnych ludzi. To połączenie, które przemawia sugestywnie zarówno do wierzących, jak i do tych, którzy wątpią.

- Bardzo dotknęły mnie przedstawione świadectwa doświadczania miłości Bożej. Były wzruszające, ale też zabawne. Bo wiara jest przecież radosna i przez to daje spokój. A dzięki temu każdy może stać się częścią tej ewangelicznej drogi - przyznała dziennikarka Paulina Guzik. - W czasie seansu padło wiele słów, które naprawdę trafiają do serca. Na przykład takie, że świat umiera, bo zapomniał, iż jest kochany przez Boga. Dodałabym: świat nie zginie i nie umrze, bo ten film na pewno sprawi, że zaufanie w opiekę Najświętszego Serca Jezusa obudzi się w niejednym ludzkim sercu - dodała Renata Hetmanowska.

Dystrybutor filmu, którym jest krakowski Rafael Film, podkreśla, że jest to produkcja nie tylko religijna, przypominająca orędzie, które ponad 350 lat temu objawił Jezus francuskiej zakonnicy św. Małgorzacie Marii Alacoque, ale realna pomoc w odnalezieniu właściwego postępowania w świecie, który zapomniał lub ignoruje Bożą miłość.

- To, co zadziwia, to fakt, że wielu widzów po obejrzeniu tego filmu radykalnie zmienia swoje życie. Mamy świadectwa osób, które były daleko od Boga, a teraz są gorliwymi wyznawcami Jego nieogarnionej miłości do człowieka. To wyjątkowy duchowy reset, który następuje w ich życiu - podsumował Andrzej Sobczyk.

Lista kin, w których od dzisiaj będzie wyświetlany film "Najświętsze Serce", dostępna jest na stronie www.rafaelfilm.pl.