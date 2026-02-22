Duchowny wyraża wielką wdzięczność parafianom za podejmowanie zdrowej rywalizacji przy stołach pingpongowych. - Cieszę się, że przyszło nam organizować już 10. raz ten turniej. To okazja do bycia razem, do podejmowania dobrego ducha walki, do sprawdzenia swoich możliwości - podkreślał ks. Janusz Rzepa. Głównym sędzią zawodów był szafarz Komunii św. w parafii w Miętustwie oraz nauczyciel wychowania fizycznego Daniel Domagała.

Zawodnicy rozegrali mecze w kilku kategoriach wiekowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Placówka znajduje się w granicach miętusiańskiej parafii.

W kategorii chłopcy z klas IV-VI zwyciężył Kamil Hyrczyk, II miejsce zajął Kacper Włoch, a III - Klemens Toczek oraz Łukasz Łuszczek. W kategorii dziewczyny z klas IV-VI triumfowała Antonina KIernia, druga była Joanna Hyrczyk. Na podium jako trzecia stanęła Anna Komperda. Klemens Juchas to zwycięzca w kategorii chłopców z klas VII-VIII, II miejsce zajął Rafał Łowisz, a III wywalczyli razem Adrian Zubek i Mikołaj Głąbiński.

W kategorii szkoła średnia I miejsce zajął Marek Głodowski, na II miejscu był Szymon Landowski, a zawody na III miejscu ukończył Szymon Obyrtacz. W kategorii dorośli mężczyźni z I miejsca cieszył się Grzegorz Kruczak, II miejsce wywalczył Szymon Konopka, a na III miejscu uplasowali się Jacek Urbański oraz Mateusz Toczek. W kategorii ogólnej (startowali w niej tylko zwycięzcy z innych kategorii) I miejsce zajął Kamil Hyrczyk, II miejsce przypadło w udziale Antoninie Kierni, III miejsce wywalczyli razem Grzegorz Kruczak i Marek Głodowski.

Przy jednym ze stołów pinpongowych pojawili się też Stanisław Hryczyk i Paweł Miętus, laureaci poprzednich turniejów, którzy rozegrali ze sobą mecz towarzyski i kibicowali innym zawodnikom.

Zwycięzcą całego turnieju został Kamil Hyrczyk, który otrzymał główną nagrodę - tablet znanej marki o wartości kilkuset złotych, ufundowany przez parafię. Ks. Rzepa wraz z D. Domagałą wręczyli każdemu laureatowi i pozostałym uczestnikom medale oraz pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też okolicznościowych pucharów i przypinek z logo turnieju.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat łącznie we wszystkich edycjach zawodów w Parafialnym Turnieju Tenisa Stołowego wzięło udział ok. 300 osób. Głównym organizatorem od początku rozgrywek jest parafia NMP Królowej Polski w Miętustwie.