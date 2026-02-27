Kraków. Organowa Droga Krzyżowa

Ta część programu pielgrzymki, dostępna dla wszystkich, rozpocznie się o godz. 10.45. - Droga Krzyżowa w niezwykłej formie, gdzie klasyczne rozważania słowne zostaną zastąpione improwizacjami organowymi, wykonywanymi do kolejnych stacji, jest rzadko spotykana, a przy tym bardzo poruszająca, bo pozwala przeżyć misterium męki Pańskiej nie tyle przez komentarz, ile przez modlitwę dźwiękiem - wyjaśnia ks. Grzegorz Lenart, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz duszpasterz muzyków kościelnych archidiecezji krakowskiej.

Duszpasterz uważa, że taka Droga Krzyżowa jest wydarzeniem wyjątkowym i niezwykłym: pokazuje, jak muzyka - a szczególnie organy - może stać się prawdziwym językiem modlitwy, a nie jedynie "oprawą". - To także piękny znak Wielkiego Postu: milkną słowa, a pozostaje to, co najprostsze i najgłębsze - modlitewne trwanie przy Chrystusie. Improwizacja organowa potrafi opowiedzieć to, co trudno wyrazić słowami: napięcie, ból, ciszę, współczucie, upadek i powstawanie, wierność i nadzieję. Barwy organów, dobór głosów, zmieniające się harmonie, brzmieniowe "światło i cień", dynamika i pauza - wszystko to staje się narzędziem kontemplacji. Dźwięk prowadzi serce inną drogą - wprowadza w skupienie, pomaga zatrzymać się przy każdej stacji, a równocześnie dotyka bardzo osobiście, bo muzyka nie narzuca gotowych zdań, tylko otwiera przestrzeń modlitwy, w której człowiek może usłyszeć coś dla siebie - wskazuje ks. Lenart.

52-głosowy instrument organowy w Sanktuarium św. Jana Pawła II, na którym będą wykonywane improwizacje, wykonały w 2016 r. Zakłady Organowe Zych z Wołomina k. Warszawy. W protokole z odbioru organów napisano, że "są to jedne z najlepszych w powojennej historii Polski organów zbudowanych przez polską firmę organmistrzowską".

Warto dodać, że Organowa Droga Krzyżowa to niejedyna forma tego typu. Na kanale archidiecezji krakowskiej i Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej w serwisie YouTube o godz. 21 w każdy piątek, od 20 lutego poczynając, ukazują się nagrania improwizacji organowych stworzonych specjalnie do Ewangelii na każdą niedzielę Wielkiego Postu 2026 (rok A). W kolejnych odcinkach cyklu "De Profundis. Ewangelia dźwiękiem malowana" (a będzie ich sześć) ks. Lenart odczytuje odpowiedni fragment Pisma Świętego, a organiści archidiecezji krakowskiej, zaproszeni do współpracy przy projekcie, prezentują przygotowaną przez siebie improwizację. Jako pierwszy na organach Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu grał Dawid Rzepka.