Wydarzenie rozpoczęła gala rocznicowa, podczas której podsumowano dotychczasową działalność organizacji w archidiecezji, przeprowadzono panel dyskusyjny pod hasłem „Skromność i odwaga” oraz przedstawiono plany Rycerzy Kolumba na przyszłość.

Przypomniano przy tym, że po pierwszych dwóch tzw. ceremoniach przyjęcia, w Polsce było zaledwie 34 rycerzy. Dziś w archidiecezji krakowskiej działa już 603 członków tej organizacji, którzy są skupieni w 13 radach. - Bycie rycerzem to zmaganie z samym sobą, lenistwem, grzechami czy wadami. Jednocześnie Bóg daje odpowiedzialność za innych, która pomaga wzrastać. Zaangażowanie w organizację wymaga zaufania Bogu i bliźniemu, a także realnych działań, przez które objawia się Ewangelia w naszym życiu - ocenił jeden z nich, Sebastian Izdebski.

Podczas gali do przybyłych zwrócił się Tomasz Adamski, który przypomniał, że Rycerze Kolumba nie istnieją tylko po to, by zwiększać swoje szeregi i zapraszać kolejnych mężczyzn na drogę braterstwa. - Istnieją po to, by na tej drodze braterstwa zmieniać na lepsze świat wokół siebie, służąc Kościołowi i potrzebującym - zaznaczył.

Wymienił jednocześnie, że członkowie organizacji wspomagali Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, organizowali w archidiecezji wiele peregrynacji, przeprowadzili szereg akcji charytatywnych czy wspomagali cierpiących na wojnie na Ukrainie lub uchodźców z tego państwa. - To tylko kropla w morzu dużych i małych dobrych uczynków, jakie zrobiliśmy jako wspólnota - podkreślił.

Do świętujących specjalny list skierował Carl Anderson, były Najwyższy Rycerz organizacji. "Wasza braterska jedność umacnia ducha solidarności, który sięga poza poszczególne rady i parafie. Więzi, jakie zawieracie, umacniają nie tylko Was, ale też cały Kościół i społeczeństwo. W czasach coraz powszechniejszej izolacji i podziałów, wasze świadectwo braterstwa służy jako potężny przykład autentycznej katolickiej wspólnotowości" - ocenił.

Do Łagiewnik przybył także Delegat Stanowy, Tomasz Wawrzkowicz, który wskazał, że sens misji Rycerzy Kolumba wyznaczają cztery filary: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. - Ten jubileusz to czas dziękczynienia Bogu Wszechmogącemu za drogę, którą pozwolił nam przejść, za ludzi, których na niej postawił i za owoce, jakie często po cichu wydała nasza służba Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i naszym rodzinom - podsumował.

Na koniec gali Delegaci Rejonowi i Wielcy Rycerze wszystkich rad archidiecezji krakowskiej otrzymali pamiątkowy wizerunek Jezusa Miłosiernego.

Po gali odprawiona została Msza św., której przewodniczył abp. Wacław Depo. - Przynosimy dziś tutaj nasze krzyże - zmagań o siebie i ludzi nam bliskich. Naucz nas Panie przestrzegać dróg Twoich, abyśmy zawsze byli przy Tobie. To od nas zależy, czy powierzymy się Tobie w wierze, nadziei i miłości - powiedział w homilii do zebranych hierarcha, który jest Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce.