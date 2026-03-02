Jest to część humanitarnego projektu artystycznego, który narodził się jako skromna inicjatywa zachowania ludzkiej i duchowej godności poprzez sztukę. Łączy on współczesnych białoruskich artystów, zmuszonych opuścić swoją ojczyznę i kontynuować twórczą drogę na wygnaniu. Dla wielu z nich sztuka stała się formą wewnętrznego świadectwa, cichej modlitwy oraz zachowania pamięci w warunkach utraty domu.

- Moje prace ukazują Białoruś, która bardzo cierpi. Polska jest dla nas przykładem drogi do wolności, choć bardzo trudnej. Jednak Polacy nigdy się nie poddali. To wzór, który daje nadzieję, że również nasz kraj będzie w końcu prawdziwie wolny - przyznaje jedna z artystek, Olga Yakubouskaya.

W trakcie swojego rozwoju projekt otrzymał apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XIV, a także wsparcie dwudziestu kardynałów Kościoła Katolickiego, w tym metropolity krakowskiego, kard. Grzegorza Rysia. Dostrzegli oni w tym projekcie świadectwo wiary w to, że sztuka potrafi zachować ludzkie oblicze nawet w doświadczeniu wygnania oraz że może być ona formą modlitwy.

- Ta wystawa to ukazanie sztuki jako formy świadectwa i wypowiedzi. To jakby wizualny dialog o traumie straty, doświadczeniu wygnania, pamięci, oporze i poszukiwaniu nowej tożsamości. Grafika, malarstwo i techniki mieszane stają się sposobem mówienia o wolności, granicach, kruchości i sile człowieka w warunkach politycznej i społecznej presji - podsumowuje koordynatorka projektu, Tatsiana Savich.

Jak wskazuje Katarzyna Korzeniowska, dyrektor placówki, ta wystawa musiała się pojawić w muzeum poświęconemu pamięci św. Jana Pawła II, który często określany jest papieżem pokoju. - Papież Polak dla wielu, także artystów, których prace wystawiamy, jest postacią, która inspiruje i daje wsparcie. Mamy nadzieję, że odwiedzający tę wystawę zobaczą, że sztuka może być remedium, lekarstwem czy formą przetrwania w momentach trudnych, których przecież w obecnej rzeczywistości nie brakuje - zachęca do odwiedzin nowej ekspozycji.