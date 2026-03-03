Barbara Sowińska to osoba będąca nieformalnym ambasadorem ludzi ociemniałych. Nowotarżanka dociera do urzędów, szkół, by opowiadać o świecie, którego nie widzi! Dba o ich prawa.

We wtorek 3 marca gościła w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem na zaproszenie dyrektora placówki Krzysztofa Kuli. Dzięki spotkaniu z B. Sowińską uczniowie mogli się dowiedzieć, jak odpowiednio pomóc osobom niewidomym, ale także poczuć się przez chwilę jak one, np. ochotnicy z zamkniętymi oczami rozpoznawali - przez dotyk i węch - odpowiedni owoc czy warzywo. Społeczność szkolna dostała w prezencie od pani Basi książkę zapisaną w alfabecie Braille'a.

- Nie byłam od początku swojego życia osobą niewidomą. Musiałam się nauczyć pewnych czynności na nowo, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Jestem też osobą wierzącą, dlatego wiara mi w tym wszystkim pomogła - deklarowała Barbara Sowińska, pokazując specjalny, wypukły obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Sporym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się przedmioty, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym. Dzieci mogły, m.in. skorzystać ze specjalnej laski. - Osoby niewidome noszą też zazwyczaj ciemne okulary. Chodzi o względny estetyczne, ale też o aspekt bezpieczeństwa, żeby nie uderzyła nas, np. jakaś gałąź, której wcześniej nie rozpoznamy - podkreślała B. Sowińska. Ponadto zaapelowała do uczniów, by uczyli się matematyki. - Kiedy byłam zdrowa, dobrze radziłam sobie z matematyką, z różnego rodzaju obliczeniami, także jeśli chodzi o przestrzenie, to teraz mi pomagania w przemieszczaniu - wyjaśniła pani Barbara.

Spotkanie w SP Ciche 1 przebiegło w przyjaznej atmosferze, w sumie w placówce pani Basia spędziła kilka dobrych godzin, bo najpierw rozmawiała z młodszymi dziećmi, potem ze starszą grupą.

Barbara Sowińska była kilka lat wcześniej bohaterką reportaży w lokalnej, podhalańskiej prasie. W czasie spotkania umieściła je na specjalnym stoliku. Był też tam karton z nazwami miejsc, głównie placówkami oświatowymi, które odwiedziła do tej pory.

Dla uczniów SP Ciche 1 nie był to pierwszy kontakt z osobami niewidomymi, bo obecna klasa szósta z tamtej placówki gościła w Szkole dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju.