Podhale. Czar podróży dawnym parowozem

Podhale. Czar podróży dawnym parowozem

W Dzień Kobiet na kolejowy szlak między Chabówką a Zakopanem wyjechał zabytkowy parowóz Ty42. To miał być specjalny prezent dla pań, ale nie tylko one z niego chętnie skorzystały.

 
Parowóz Ty42 pokonuje trasę z Zakopanego do Chabówki. Jan Głąbiński /Foto Gość

Z okazji Dnia Kobiet Fundacja Grupy PKP zaprosiła pasażerów 8 marca na wyjątkowy, bezpłatny przejazd pociągiem retro z Chabówki do Zakopanego. Skład poprowadziła legendarna parowa lokomotywa Ty42, która waży blisko 150 ton, a napędzana jest węglem kamiennym. Podczas niedzielnych wojaży po Podhalu kolejarze spalili kilka ton tego surowca.

Niewątpliwie podróż ta była prawdziwą wyprawą w czasie, bo nie tylko zabytkowy parowóz był podziwiany przez pasażerów, ale też swój urok miały dawne wagony. Nie wspominając o tym, że trasa kolejowa między Chabówką a Zakopanem należy do jednych z najbardziej malowniczych na terenie naszego kraju. - Zabrałem na pokład moich chłopaków, ale i dla mnie samego była to wyjątkowa podróż - mówił z radością burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Po przyjeździe do Zakopanego pasażerowie mogli wziąć jeszcze udział na Placu Niepodległości w plenerowym wydarzeniu organizowanym przez Fundację PKP we współpracy z Natura Tour, WARS - podróże pełne smaku oraz PKP S.A. Na miejscu czekało na uczestników mnóstwo atrakcji. Były konkursy dla dzieci i młodzieży, pokaz mody góralskiej, występy muzyczne.

Przejazd pociągu retro wzbudzał zainteresowanie nie tylko samych pasażerów nim podróżujących, ale także innych mieszkańców Podhala i turystów, którzy m.in. zwalniali jadąc samochodami i robili zdjęcia. Zdziwione były też osoby w innych składach, kiedy mijały parowóz rodem z wiersza Brzechwy. Szczególnie ciekawy był postój techniczny pociągu retro w Rabie Wyżnej, bo korzystając z drugiego toru skład ten przepuścił pędzące pendolino z Zakopanego do Gdyni.

Parowóz Ty42 pokonał w niedzielę nie tylko trasę: Chabówka - Zakopane - Chabówka. Przewiózł też pasażerów ze stolicy polskich Tatr do Białego Dunajca i z powrotem. Dopiero potem wyruszył do swojej bazy, czyli Skansenu w Chabówce, wysadzając wcześniej pasażerów na dworcu kolejowym w Chabówce.

jg

|

GOSC.PL

publikacja 08.03.2026 18:51

