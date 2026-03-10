Dary z Kredkobrania trafiły na Kresy

Transporty z darami odbyły się w listopadzie i pod koniec lutego. - Jak każdego roku Kredkobranie połączyło pokolenia i środowiska. W akcję włączyły się przedszkolaki, dzieci i młodzież ze szkół, studenci, nauczyciele, wykładowcy, rodzice, seniorzy, pracownicy oraz władze rozmaitych instytucji państwowych i prywatnych z całej Polski - wylicza Tomasz Konturek, koordynator i pomysłodawca inicjatywy.

Ubiegłoroczny wyjazd z efektami zbiórki dotarł do szkół i przedszkoli w rejonach wileńskim, święciańskim i solecznickim, a w tym - m.in. do Gimnazjum w Podbrodziu i Solecznikach oraz Szkoły Podstawowej w Szumsku. Łącznie materiały szkolne trafiły do ponad 15 placówek. Dary przekazano również do wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, prowadzonego przez s. Michaelę Rak.

Niedawny transport z kolei wywołał uśmiech na twarzach uczniów w Białej Wace, Butrymańcach, Dziewieniszkach, Koleśnikach, Jaszunach i Zawiszańcach. Zebrane przybory szkolne trafiły też do społeczności polskiej w Kłajpedzie i Szyłokarczmie na Litwie.

- Każdy nasz wyjazd jest na swój sposób wyjątkowy. Emocje, które towarzyszą spotkaniom i rozmowom, są niepowtarzalne. One pokazują nam, jak bardzo ważne jest to, że nie zapominamy, że przyjeżdżamy i okazujemy nasze wsparcie. Dzięki nim jeszcze bardziej rozumiemy, jak wielkie znaczenie mają obecność, pamięć i zwykła ludzka życzliwość - wspomina Agata Górszczyk, wolontariuszka.

Podobnie jak w roku poprzednim, dary zebrane w ramach akcji udało się też przekazać do Polaków na Łotwie, m.in. do Rygi, Rezekne i Dyneburga. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Polskiego Konsulatu w Rydze oraz żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie.

W 8. edycję Kredkobrania włączyło się prawie 300 szkół, przedszkoli, instytucji oraz osób indywidualnych z całej Polski. Łącznie zebrali oni prawie 70 tys. sztuk różnego rodzaju nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, takich jak: kredki, farby, plasteliny, pisaki, długopisy, ołówki, zeszyty, bloki i tym podobne. Wartość zebranych darów to ok. 800 tys. zł.

- Kiedy przed laty startowaliśmy z pierwszą edycją akcji, nigdy nie przypuszczaliśmy, że rozszerzy się ona na tak dużą skalę. Pierwotnie planowaliśmy wspierać jedną z polskich szkół funkcjonujących na Wileńszczyźnie, jednak otwartość serc darczyńców zmieniła nasze plany. Dziś jest to już znana ogólnopolska akcja charytatywna, która wspomaga najmłodsze pokolenie Polaków mieszkających na Kresach. To całe dobro to zasługa darczyńców, sponsorów i wolontariuszy. Dziękujemy, że jesteście! - podsumowuje T. Konturek.