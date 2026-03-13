Przed przystąpieniem do wspólnego malowania prac uczestników i ich opiekunów powitał Krzysztof Kula, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Placówka była organizatorem konkursu wraz z Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. - Bardzo się cieszę, że gościmy u nas tyle uczniowskich talentów. Ten konkurs służy właśnie kształceniu zdolności manualnych, rozwijaniu kreatywności. Jest też okazją do wymiany doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne - zauważył K. Kula.

Tegoroczna edycja Gminnego Konkursu Plastycznego odbywała się pod hasłem "Góralskie inspiracje - Podhale w sztuce". Uczniowie z klas I-III malowali swoje prace zatytułowane "Na góralskiej polanie - moje wymarzone miejsce w Tatrach". Ich starsi koledzy z kl. IV-VI tworzyli obrazy przedstawiające temat pt. "Moja góralska kraina - miejsca, ludzie i opowieści". Zaś najstarsi zajmowali się góralską muzyką. Stąd w ich pracach nie zabrakło skrzypiec, basów, trombit czy oczywiście tańca góralskiego.

Jury konkursu podkreśliło wysoki poziom prac. - Dziękujemy wszystkim szkołom, nauczycielom i uczniom, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Do zobaczenia za rok na 8. edycji konkursu - mówiła Iwona Kosakowska, przewodnicząca jury. Wraz z nią prace oceniali jeszcze Bogusława Szymkiewicz, Bernadetta Kois-Zalińska związana z zespołem Jedla oraz Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu. Koordynatorem konkursu była nauczycielka plastyki i techniki w cichowiańskiej jedynce Janina Hawryła-Naglak.

Grand Prix otrzymała Hanna Kozielec, uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Czarnym Dunajcu. Jej i innym laureatom gratulował m.in. wiceburmistrz miasta i gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk. Dziękował też wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań za przyjazd do Cichego i podzielenie się swoimi talentami.

Laureaci mogli liczyć na atrakcyjne nagrody, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nie zabrakło również poczęstunku.

W kat. 1 - uczniowie z klas I-III - I miejsce zajęła Anna Barnowska ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, II miejsce przypadło w udziale Amelii Dereń ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Załucznem, III miejsce jury przyznało Katarzynie Kąś ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku. Wyróżnienie odebrała Amelia Joniak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem.

Zwycięzcą w kategorii 2 - uczniowie z klas IV-V - została Aleksandra Polaczek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, II miejsce zajęła Joanna Lipień ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem. Katarzyna Watycha ze Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem odebrała nagrodę za III miejsce. Jury przyznało wyróżnienie Kornelii Zaryckiej ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

W kategorii 3 - uczniowie z klas VI-VIII - I miejsce zajął Jan Kalisz z Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem, II miejsce przypadło w udziale Zuzannie Kalinowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie. III miejsce zajęła Kamila Toczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Wyróżnienie odebrała Karolina Miętus ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

Do Cichego przyjechali jeszcze reprezentanci następujących placówek: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Odrowążu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Filialną w Dziale, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 SPSK im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem. Byli obecni także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem.