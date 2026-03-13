Kapliczki odzyskają dawny blask

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, położone w granicach administracyjnych województwa małopolskiego. Dotacje będzie można uzyskać na roboty budowlane, konserwację i restaurację zabytkowych kapliczek. Gmina lub powiat mogą zgłosić do konkursu zadanie dotyczące obiektu niebędącego ich własnością z zastrzeżeniem, że uzyskają tytuł prawny do dysponowania nim na realizację zadania objętego wnioskiem.

"Kapliczki stanową charakterystyczny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Wznoszone jako wyraz wdzięczności lub dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, są zarówno dowodem religijności mieszkańców, jak i świadectwem losów naszego regionu. Usytuowane na polach czy rozstajach, stanowią znak sacrum, wpisany w przestrzeń codzienności. Strzegą granic między tym, co swojskie a nieznane. Symbolicznie ochraniają i wskazują kierunek" - podkreślono na stronie www.malopolska.pl.

Tegoroczna pula przeznaczona na ten cel to 600 tys. zł. Dofinansowania wyniosą maksymalnie 45 tys. zł i mogą pokryć do 60 proc. kosztów prac restauracyjnych.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach. Co ważne, obiekty, przy których będą wykonywane prace, nie muszą znajdować się w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub pocztą na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków bądź do agend zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Zakopanem. Decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty, można znaleźć na www.malopolska.pl.