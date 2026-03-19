Medal św. Józefa autorstwa prof. Jerzego Nowakowskiego po raz pierwszy wręczono 19 marca 2000 r. papieżowi Janowi Pawłowi II i jest przyznawany corocznie - jeden dla członków Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych, w którego siedzibie odbywa się uroczystość, drugi dla osób zasłużonych dla tej organizacji i Małopolski. Uroczystość wręczenia Medali św. Józefa została poprzedzona Mszą św. w Kościele Bożego Ciała z okazji obchodów dnia patrona miasta, w której wzięły udział poczty sztandarowe budowlanych i członkowie organizacji - Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych oraz Małopolskiej Izby Budowlanych, a także liczni rzemieślnicy i przedsiębiorcy różnych branż. Specjalny tort uświetnił okrągłą rocznicę - w tym roku Medal św. Józefa został przyznany po raz 25.

Przez wieki św. Józef był w Polsce czczony jako "Żywiciel Pana". Nawet gdy papież Pius V w 1570 r. wprowadził tytuł "Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny", Krakowianie nie porzucili wcześniejszej formy kultu. Szczególnie w trudnych okresach wojen, zaraz i głodu patronat św. Józefa był dla mieszkańców Krakowa źródłem nadziei i otuchy.

Kult św. Józefa w Krakowie ma wielowiekową tradycję. Mieszkańcy miasta wielokrotnie zwracali się do niego o pomoc, szczególnie w trudnych chwilach. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z jego opieką była zaraza w 1678 r., gdy Krakowianie powierzyli się jego wstawiennictwu, składając srebrne wota w podzięce za ocalenie.

W 1715 r., podczas tajnego głosowania, radni jednogłośnie wybrali św. Józefa na patrona Krakowa, a rok później decyzję zatwierdził papież Klemens XI. Uroczyste ogłoszenie patronatu odbyło się 11 maja 1715 r. i było wielkim świętem - przez Rynek Główny przeszła procesja z obrazem świętego, przy akompaniamencie wystrzałów armatnich i dźwięku dzwonów. Tego samego dnia odnotowano cudowne uzdrowienie radnego Jana Antoniego Słowakiewicza.

W tym roku medale otrzymali Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa - "za budowanie przyjaznego otoczenia dla rozwoju przedsiębiorczości" oraz Jarosław Trzaska, inżynier budowlany - "za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju rzemiosła budowlanego" - czytamy w uzasadnieniu kapituły medalu.

- Przyjmuję ten medal z dużą wdzięcznością, ale też z pokorą. Mam świadomość, że jest on przyznawany przez środowisko, z którym jestem od lat związany, dlatego traktuję go przede wszystkim jako wyróżnienie dla wszystkich ludzi, z którymi miałem i mam przyjemność współpracować - powiedział prezydent Krakowa.