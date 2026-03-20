Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl

Nowy Targ. Jezus upadł między blokami

Przez najważniejsze ulice w mieście w piątek 20 marca Nowotarżanie przeszli w XXIV Drodze Krzyżowej.

 
Niektórzy przyszli w strojach regionalnych. Jan Głąbiński /Foto Gość

Droga Krzyżowa, tradycyjnie, rozpoczęła się przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu o godz. 19. Potem uczestnicy wieczornego nabożeństwa przeszli ulicami Królowej Jadwigi, Krzywą, Kopernika, Szaflarską aż do rynku.

Rozważania ks. Piotra Pawluśkiewicza czytali przedstawiciele grup parafialnych z nowotarskich parafii, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowańca, Związku Podhalan, Rycerzy Kolumba, NSZZ "Solidarność" i inni. Nie zabrakło osób, które przeszły przez miasto w strojach regionalnych.

W czasie Drogi Krzyżowej Nowotarżanie nieśli wielki, kilkumetrowy krzyż, który był stawiany w pozycji pionowej na poszczególnych stacjach, m.in. w pobliżu Miejskiego Centrum Kultury.

Miejską Drogą Krzyżową zorganizowali: Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

« 1 »

jg

|

GOSC.PL

publikacja 20.03.2026 23:08

TAGI:

E-BOOK DLA WSZYSTKICH SUBSKRYBENTÓW

ROZWAŻANIA
DROGI KRZYŻOWEJ

dla dorosłych, dzieci i wspólnot

  • POBIERZ
    WIĘCEJ

    Polecane w subskrypcji

    • IGM
    • Gość Niedzielny
    • Mały Gość
    • Historia Kościoła
    • Gość Extra
    • Wiara
    • KSJ
    • Foto Gość
    • Fundacja Gość Niedzieleny
    WERSJA MOBILNA

    Copyright © Instytut Gość Media.
    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

     