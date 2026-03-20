Nowy Targ. Jezus upadł między blokami

Droga Krzyżowa, tradycyjnie, rozpoczęła się przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu o godz. 19. Potem uczestnicy wieczornego nabożeństwa przeszli ulicami Królowej Jadwigi, Krzywą, Kopernika, Szaflarską aż do rynku.

Rozważania ks. Piotra Pawluśkiewicza czytali przedstawiciele grup parafialnych z nowotarskich parafii, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowańca, Związku Podhalan, Rycerzy Kolumba, NSZZ "Solidarność" i inni. Nie zabrakło osób, które przeszły przez miasto w strojach regionalnych.

W czasie Drogi Krzyżowej Nowotarżanie nieśli wielki, kilkumetrowy krzyż, który był stawiany w pozycji pionowej na poszczególnych stacjach, m.in. w pobliżu Miejskiego Centrum Kultury.

Miejską Drogą Krzyżową zorganizowali: Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.