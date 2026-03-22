Rekolekcje wielkopostne dla mam

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Bóg w mojej kuchni". Nauki rekolekcyjne głosić będzie ojciec Łukasz Piskulak - karmelita bosy, rekolekcjonista, spowiednik i duszpasterz akademicki. - Każdy dzień będzie poświęcony innemu aspektowi życia w Bożej obecności. W czwartek przyjrzymy się obecności Boga w nas. W piątek natomiast Jego obecności w drugim człowieku. W sobotę specjalne słowo będzie kierowane również do ojców - tematem przewodnim będzie bowiem Bóg obecny w działaniu. Na ten dzień zapraszamy całe rodziny - informuje Agnieszka Gil-Drozd z grupy dla mam Macierzanka.

Rekolekcje będę odbywać się od czwartku do soboty w godzinach przedpołudniowych. Od 9.30 będzie możliwość spowiedzi, a Eucharystia z nauką rozpocznie się o 10.15. W czwartek po Mszy św. świadectwem życia podzieli się jedna z mam, w piątek przewidziano natomiast adorację Najświętszego Sakramentu. Z kolei po sobotniej Eucharystii zaplanowano poczęstunek. Mamy usiądą wspólnie, by podzielić się refleksjami, a ojcowie z dziećmi pobawią się w salce lub na placu zabaw.

- W czasie rekolekcji można podejść do zakrystii, żeby spokojnie przebrać lub nakarmić dziecko. Będzie zapewniony również kącik cichej zabawy dla nieco starszych dzieci. Ze względu na grube mury, w kościele będzie jeszcze chłodno, więc warto ubrać się ciepło. Można podejść do bocznej kaplicy, gdzie zwykle jest wystawiany Najświętszy Sakrament, tam również będzie wszystko słychać. Te rekolekcje to niezwykła szansa, by spędzić czas z innymi mamami, znającymi radości i troski opieki nad małymi dziećmi oraz by z wzajemnym wsparciem w opiece nad pociechami zadbać o swój rozwój duchowy - zachęca do udziału w wydarzeniu A. Gil-Drozd.

Rekolekcje pt. "Bóg w mojej kuchni” organizuje grupa dla mam Macierzanka. Działa ona przy Sanktuarium św. Józefa na krakowskim Podgórzu. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 10.00 w salce. Jej celem jest wzajemne wsparcie i rozwój mam poprzez wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń, rozważania oraz modlitwę.

"Jeśli nie deklarujesz się jako katoliczka, również możesz do nas przyjść. Ważne, abyś uszanowała nasz światopogląd, tak jak my uszanujemy Twój” - podkreślono na stronie wspólnoty. Spotkania mają bardzo różnorodny charakter. Zwykle są to rozmowy na wcześniej zaplanowany temat, czasem odbywają się warsztaty czy prelekcje wygłaszane przez zaproszonych gości. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące kobiecości, macierzyństwa i duchowości matki i żony. Dużo miejsca grupa poświęca sprawom związanym z wychowaniem i rozwojem dzieci.