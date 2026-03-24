Relacje przy planszy

Potrwa od 27 do 29 marca w Expo Kraków. To największe tego typu spotkanie w Polsce, które zawsze przyciąga tysiące miłośników planszówek i twórczej zabawy. - Planszówki wracają do łask, bo odpowiadają na realną potrzebę bycia razem offline. Jesteśmy zmęczeni życiem w świecie zdominowanym przez smartfony i media społecznościowe, potrzebujemy odpoczynku. Gry planszowe idealnie wpisują się w ten trend - zachęcają do wspólnego spędzania czasu, jednocześnie rozwijając naszą kreatywność - mówi Izabela Siwierska, współorganizator wydarzenia. Dlatego też targi gier to propozycja dla całych rodzin - dzieci, rodziców i dziadków, a także dla pasjonatów i wydawców popularnych tytułów. Na miejscu obecne będą również redakcje "Gościa Niedzielnego" i "Małego Gościa Niedzielnego” ze swoim stoiskiem.

- Zaskoczymy przede wszystkim skalą i różnorodnością. Na odwiedzających czekać będzie ponad 100 wystawców, imponujący Games Room o powierzchni 5 tys. m kw. oraz aż 1400 tytułów w bezpłatnej wypożyczalni gier. Nie zabraknie też premier najbardziej wyczekiwanych tytułów, największej dotychczas Strefy Prototypów, turniejów, konkursów i quizów z nagrodami, a także spotkań z twórcami gier i influencerami - zdradza I. Siwierska.

Planszówki to jednak coś więcej niż rozrywka. Uczą cierpliwości, zasad fair play i współpracy. Rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię, a przede wszystkim pomagają budować relacje. W świecie zdominowanym przez smartfony i media społecznościowe wspólne granie staje się miejscem prawdziwego spotkania. - To wydarzenie dla każdego - świetnie bawią się tu zarówno rodziny z dziećmi, jak i grupy znajomych. Planszówki, gry RPG, puzzle, klocki, szachy, kostki Rubika, zabawki kreatywne i wiele, wiele więcej - każdy znajdzie tu coś dla siebie! - zachęca do udziału w targach I. Siwierska.

W tym roku najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na jeszcze więcej atrakcji: strefę klocków historycznych i militariów Cobi, Lego (w tym Technic), Cada, Linden, Brick Trick, Marioinex, konstrukcyjne Fisher Technik, strefy VR, Disney Lorcana, gry terenowe i wielkoformatowe, symulatory jazdy samochodów, zabawy fińskimi kręglami Mölkky, rzutki, naukę gier Smart, warsztaty kreatywne i stolarskie, malowanie figurek, a także laboratoria i eksperymenty naukowe dla przyszłych chemików, biologów i inżynierów.

Przez dwa dni działać będzie również Strefa Zabaw dla maluchów, prowadzona przez animatorów ze Smart Kids Planet. Nie zabraknie emocjonujących quizów i turniejów rodzinnych gier planszowych, w tym rozgrywek w TakoYaki, Pełny Kurnik 2, a także Mistrzostw Polski w Rummikub i Qwirkle.

Dla czytelników "Gościa Niedzielnego" i "Małego Gościa Niedzielnego" przygotowano 15-proc. zniżkę na zakup biletów online i w kasach - na hasło: "GN15". Szczegółowe informacje i możliwość zakupu biletów na stronie www.BookGameKrakow.pl.