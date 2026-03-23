W konkursie oceniono 35 projektów. Za najlepszy uznano ten, który przygotowało biuro projektowe K. Ingarden, J. Ewy Architekci Sp. z o.o. z Krakowa.

Jury konkursowe oceniło, że zwycięski projekt "stanowi atrakcyjne, eleganckie i harmonijne połączenie formy, funkcji i ekonomii przyszłej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego, będąc jednocześnie propozycją obiektu miastotwórczego i zwróconego ku potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń w mieście o bogatych i pięknych tradycjach kulturalnych, do których odnosi się z szacunkiem, stanowiąc próbę ich nowoczesnej kontynuacji".

Według projektu, w budynku przewidziano m.in. dużą salę koncertową dla ok. 1900 słuchaczy oraz salę kameralną, mogącą pomieścić ok. 300 osób, a także przestronne foyer. Będą tam także sale prób i ćwiczeń, studio nagrań oraz zaplecze administracyjne i techniczne. Przewidziano również przestrzenie konferencyjne i gastronomiczne, które umożliwią organizację wydarzeń niezwiązanych z działalnością koncertową instytucji.

Jednym z najważniejszych, a może i najważniejszym wymogiem konkursowym były sprawy właściwej akustyki budynku, w tym sal koncertowych. Pracownia współpracowała w tym zakresie z japońską firmą Nagata Acoustics Inc., która opracowywała wymogi akustyczne dla najlepszych światowych sal koncertowych.

Filharmonia Krakowska jest instytucją kultury województwa małopolskiego. Nowy budynek stanie się dla niej prawdziwym domem. Dotychczasowa siedziba u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego, w dzierżawionym od archidiecezji krakowskiej budynku dawnego Domu Katolickiego wybudowanego w 1931 r., nie spełnia nowoczesnych wymagań działalności. Dokuczliwy jest m.in. dobiegający do sali koncertowej hałas przejeżdżających tramwajów.

Marszałek województwa małopolskiego zapewnia, że na inwestycję związaną z budową nowej siedziby filharmonii przewidziano kwotę 450 mln zł. Melomani będą mieli okazję słuchać tam pierwszych koncertów najwcześniej w 2032 roku. Teraz, po ogłoszeniu wyników konkursu, pracownia, która opracowała zwycięski projekt, zostanie zaproszona do negocjacji w celu podpisania umowy na opracowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warto wspomnieć, że Krzysztof Ingarden, współautor projektu nowej filharmonii, brał udział w projektowaniu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Krakowie.