Pokazuje ewolucję gotowania, przygotowywania posiłków, sprzętu używanego w kuchni, a nawet wzornictwa przemysłowego w produkcji akcesoriów kuchennych.

"Babcia miała taką lodówkę (kuchenkę, mikser, sokowirówkę)" - to zdanie najczęściej powtarzane przez młodych zwiedzających wystawę. To prawda, i to ważna wskazówka, jak powinniśmy zwiedzać tę wystawę. Rodzinnie. Z mamą, babcią, ciotką (miała taki czajnik elektryczny). Dla fanów designu to oczywiście historia polskiego wzornictwa, ale dla tzw. zwyklaków to przede wszystkim czas wspomnień. Bo kuchnia kiedyś stanowiła centrum domu, centrum życia rodziny. Tu się jadło, tu przy kuchennym stole omawiało się ważne rodzinne sprawy. Ale tu przede wszystkim gotowało się jedzenie.

Jedzenie, którego składniki trzeba było najpierw kupić, co w minionym ustroju nie było sprawą prostą, potem obrobić, przygotować, ugotować, upiec, podać na stół, a wreszcie to, co zostało po rodzinnym obiedzie, schować w taki sposób, żeby się nie zepsuło i żeby można było to zjeść następnego dnia.

Akcesoria kuchenne wydają się proste, ale to cały przemysł. Kuchenki. Stałopalne, na węgiel i drewno, gazowe, elektryczne, termiczne i indukcyjne. Benzynowa jednopalnikowa kuchenka produkcji Huty Ludwików w Kielcach (skąd wyjeżdżały słynne motocykle SHL), która rozpalona wydawała dźwięk startującego odrzutowca, niezapomniany dla nikogo, kto go raz usłyszał. Kawiarki, czajniki elektryczne, samowary. Fliciara, czyli ręczny rozpylacz do Flitu, środka zwalczającego robale i owady (kto pamięta fragment z "Pchły Szachrajki" Jana Brzechwy: "Proszę mi tu kupić jutro flaszkę Flitu! Kiedy przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta"). Lodówki. Te najstarsze, na kruszony lód, z kranikiem do spuszczania wody, potem gazowe i elektryczne.

Zaskoczeniem dla młodszych zwiedzających są niektóre występujące na wystawie marki. Okazuje się, że Knorr czy Maggi to stare, szacowne firmy i zupki Knorra gotowały już nasze babki (zwłaszcza kiedy nie chciało im się gotować!).

I na koniec coś z dziedziny polityki. Na wystawie można się dowiedzieć, skąd się wzięło powiedzenie "kręcić lody". Można obejrzeć dwie maszynki do domowej produkcji lodów, która odbywała się w ten sposób, że korbą albo silnikiem elektrycznym obracano masę jajeczno-śmietanową w zbiorniku z lodem pomieszanym z solą dla obniżenia temperatury.

Jako się rzekło, na zwiedzanie wystawy najlepiej wybrać się rodzinnie, i to koniecznie w towarzystwie babci, która najprawdopodobniej jako jedyna potrafi rozpoznać zgromadzone eksponaty i opowiedzieć, jak się tych rzeczy używało do robienia jedzenia.

I może potem w domu spróbować zrobić coś pysznego starym sposobem?