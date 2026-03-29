Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Miętustwo. Palmy prawie do dachu kościoła

Miętustwo. Palmy prawie do dachu kościoła

Największa miała kilka metrów i miała na sobie piękne róże, z kolei mniejsze zawierały elementy kultury góralskiej, np. owinięte były chustami. W Niedzielę Palmową w parafii pw. NMP Królowej Polski zorganizowano konkurs palm.

 
Niedziela Palmowa była obchodzona na Podhalu w zimowych warunkach atmosferycznych. Jan Głąbiński /Foto Gość

Konkurs palm odbył się po Mszy św. o godz. 11. W jury znalazła się Zofia Szwajnos i Eugenia Ziemianin. Panie miały jak zawsze trudne zadanie. Wybierały palmy spośród ponad 100. Jury uwagę przykuły zwłaszcza te najdłuższe, miały kilka metrów długości i sięgały prawie sklepienia dachu świątyni.

- Bardzo wam dziękuję za podtrzymywanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową. Przygotowanie palmy to też piękny czas rodzinny, razem spędzony – zauważył ks. proboszcz Janusz Rzepa. Duchowny wspólnie z paniami z jury rozdał atrakcyjne nagrody laureatom konkursu, którzy otrzymali vouchery – bezpłatne bilety do Chochołowskich Term, były też ciekawe publikacje.

Ze świątyni nikt nie wyszedł z pustymi rękoma, każdy mógł poczęstować się czekoladowymi jajeczkami. Wiele osób w Niedzielę Palmową do kościoła przyszło w strojach regionalnych.

« 1 »
Foto Gość DODANE Dziś 16:23

Niedziela pod palmami

W Niedzielę Palmową 29 marca w parafii w Miętustwie odbył się konkurs palm.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 29.03.2026 16:23

TAGI:

E-BOOK DLA WSZYSTKICH SUBSKRYBENTÓW

ROZWAŻANIA
DROGI KRZYŻOWEJ

dla dorosłych, dzieci i wspólnot

  • POBIERZ
    WIĘCEJ

    Polecane w subskrypcji

    • IGM
    • Gość Niedzielny
    • Mały Gość
    • Historia Kościoła
    • Gość Extra
    • Wiara
    • KSJ
    • Foto Gość
    • Fundacja Gość Niedzieleny
    WERSJA MOBILNA

    Copyright © Instytut Gość Media.
    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

     