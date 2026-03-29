Konkurs palm odbył się po Mszy św. o godz. 11. W jury znalazła się Zofia Szwajnos i Eugenia Ziemianin. Panie miały jak zawsze trudne zadanie. Wybierały palmy spośród ponad 100. Jury uwagę przykuły zwłaszcza te najdłuższe, miały kilka metrów długości i sięgały prawie sklepienia dachu świątyni.

- Bardzo wam dziękuję za podtrzymywanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową. Przygotowanie palmy to też piękny czas rodzinny, razem spędzony – zauważył ks. proboszcz Janusz Rzepa. Duchowny wspólnie z paniami z jury rozdał atrakcyjne nagrody laureatom konkursu, którzy otrzymali vouchery – bezpłatne bilety do Chochołowskich Term, były też ciekawe publikacje.

Ze świątyni nikt nie wyszedł z pustymi rękoma, każdy mógł poczęstować się czekoladowymi jajeczkami. Wiele osób w Niedzielę Palmową do kościoła przyszło w strojach regionalnych.