Jak wyjaśniał ks. proboszcz Grzegorz Łomzik z parafii w Jabłonce-Borach pw. św. Brata Alberta, projekt rozpoczął się w czasie Wielkiego Postu i był skierowany do uczniów wszystkich klas. - Dzieci i młodzież starali się w tym szczególnym okresie, jakim jest post, zrobić jak najwięcej dobra. Każdy z takich uczynków stanowił zarazem okazję do niesienia krzyża z Chrystusem - wyjaśnia ks. Łomzik. - Chodzi o to, aby każde ziarenko dobra, wrzucone przez uczniów w "ziemię”, owocowało pełnymi kłosami i przynosiło naręcza miłości. Takie było motto naszego projektu - dodaje ks. Łomzik.

W swoich prezentacjach uczniowie ukazywali jak "worek dobrych pomysłów..." rozpalił ich serca. Jak pomógł im zintegrować klasę i zaangażować nawet rodziców. - Uczniowie sami wyszukiwali jak i komu pomóc, doświadczyli przy tym wiele radości, niosąc taką właśnie pomoc. Projekt przyniósł efekty nie tylko w poszczególnych klasach i szkołach, ale pokazał, że dzieci nie są obojętne na otaczające ich zło i cierpienie - podkreślał ks. Łomzik.

W ramach projektu uczniowie m.in. pomagali jednej z rodzin, w której zmarł ojciec i zostawił żonę i trójkę dzieci. Zorganizowali też podarunki wielkanocne dla podopiecznych "Barki" w Jabłonce, spotykali się z osobami niepełnosprawnymi, seniorami. Podejmowali szereg czynności związanych z codziennymi obowiązkami rodzinnymi.

Zwycięzcami tegorocznego projektu zostali najmłodsi uczniowie z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążu. Drugie miejsce przypadło uczniom klasy IV ze Szkoły w Jabłonce-Borach. Wyróżnione zostały też grupa Wolontariatu z Czerwiennego oraz najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonce-Borach. Nagroda organizatora została przyznana uczniom Szkolnego Koła Caritas w Orawce.

Podczas spotkania podsumowującego projekt sekretarz Gminy Jabłonka Artur Górka, dziękując wszystkim laureatom i uczestnikom, stwierdził, że było to naprawdę wielkie dzieło podjęte przez dzieci i młodzież. - Wiem z rozmów z wami, że już macie kolejne pomysły na następny Wielki Post. Cieszę się z waszej inwencji i docierania z pomocą w różne miejsca naszego regionu - mówił Artur Górka.

Nagrodzeni będą uczestniczyć w wyjeździe integracyjnym do "Strefy 701” w Zubrzycy Górnej, gdzie czeka na nich pyszna pizza i kręgle. Nie zabraknie też dla laureatów spotkania przy pizzy w poszczególnych placówkach oświatowych.

W tym roku do projektu przyłączyło się 12 grup, dzieci z oddziałów przedszkolnych, klasy nauczania początkowego, ale i wspólnoty oddziałów charytatywnych z 5 placówek: z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrowążu; Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Królowej Jadwigi w Barwałdzie Dolnym; przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce-Borach. Wśród starszych grupy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Jabłonki-Borów. Z kolei wśród grup charytatywnych byli uczniowie ze wspólnot Caritas przy Szkole Podstawowej w Orawce oraz Wolontariat ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrowążu.