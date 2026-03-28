krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Z harfą o krzyżu Chrystusa

W piątek wieczorem w Kolegiacie św. Floriana w Krakowie odbyła się muzyczna adoracja krzyża.

 
Paweł Bębenek dyrygował chórem Animabile. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

To był zachęta do zanurzenia się w dźwięki wyrażające tajemnicę najświętszego krzyża. - Utwory z okresu Wielkiego Postu nie są jedynie koncertem - w ciepłym i jednocześnie pełnym blasku i kolorów brzmieniu śpiewu pozwalają doświadczyć tajemnicy miłości Boga do człowieka - ocenił Paweł Bębenek, który dyrygował chórem Animabile.

Muzyczny akompaniament stanowiła harfa, na której zagrała Katarzyna Waberska. Na twarzach wielu słuchaczy było widać wzruszenie.

- Rzadko można posłuchać tego instrumentu. A w tym okresie, tuż przed Wielkanocą, jego dźwięk pozwolił mi poczuć bardzo mocno emocje zawarte w pieśniach pasyjnych i sprzyjał refleksji - przyznał pan Marek.

Zebrani mogli usłyszeć zarówno dobrze znane pieśni wielkopostne, jak i współczesne kompozycje napisane do słów poezji ojców Kościoła. Nie zabrakło również chorału gregoriańskiego. Odśpiewano m.in. "Asperges me", "Do Twarzy Chrystusa" czy "Jezu Chryste Panie Miły".

"To Miłość Cię trzyma, nie gwoździe. Bez słowa i bez krzyku. Baranek pozwolił się związać" - wybrzmiały mocno słowa utworu "Oto Ona".

DODANE 28.03.2026 AKTUALIZACJA 28.03.2026

​Odbyła się ona w Bazylice św. Floriana, której wnętrze wypełniło brzmienie harfy.  

