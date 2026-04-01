Świąteczne paczki dla kombatantów

Inicjatywa odbywa się po raz 12. z ramienia Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Małopolski i przy współpracy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

- Jesteśmy dumni i jest to dla nas wielkim zaszczytem, że nasi wolontariusze mogą przed świętami Wielkiej Nocy odwiedzić małopolskich bohaterów. Z roku na rok jest ich coraz mniej, bo odchodzą na „wieczną wartę”, ale cieszymy się, że dalej możemy odwiedzać tych, którzy żyją. Każdy z naszych obdarowanych otrzymuje paczkę z żywnością, ciasta i wędliny. Staramy się, aby przekazywane dary najlepiej służyły podczas wielkanocnego świętowania - mówi prezes stowarzyszenia Tomasz Konturek.

Dodaje, że wśród wolontariuszy akcji są dzieci, młodzież, studenci i osoby dorosłe. - Każde, nawet krótkie spotkanie, delikatny uśmiech na twarzy kombatantów, wielka radość z odwiedzin, ale też zaskoczenie z ich strony, najlepiej oddają klimat naszych odwiedzin. To zetknięcie się z prawdziwymi świadkami historii i niezwykła sztafeta pokoleń - ocenia T. Konturek.

Inicjatywa wspiera żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich, Sybiraków oraz wdowy, które pozostały po naszych bohaterach. - Zawsze podkreślamy, że przekazywane paczki i dary to nasz wyraz pamięci i wdzięczności - zaznacza T. Konturek.

Partnerami akcji są 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i Służba Więzienna. - Dziękuję wszystkim wolontariuszom, partnerom, żołnierzom, funkcjonariuszom Służby Więziennej, darczyńcom i tym, którzy w choć najmniejszy sposób przyczyniają się do powodzenia i organizacji tej akcji - podsumowuje T. Konturek.