Pracownicy kopalni przekonują, iż ta coroczna podziemna Droga Krzyżowa to bliski górniczym sercom zwyczaj - świadectwo żywej wiary oraz duchowe przygotowanie do Wielkanocy.

Nabożeństwu przewodniczył bp Robert Chrząszcz, który zauważył, iż w ten poranek Wielkiego Piątku, o świcie, gdy ziemia jeszcze spowita jest ciszą, uczestnicy nabożeństwa schodzą w głąb kopalni, aby razem z Chrystusem wejść na drogę krzyża. - W miejscu waszej codziennej pracy, naznaczonej wysiłkiem, odpowiedzialnością i czuwaniem nad bezpieczeństwem innych, chcemy odkrywać obecność Boga, który sam przyjął ciężar krzyża - mówił.

Z górniczą bracią modlili się również duchowi opiekunowie kopalni: ks. Wojciech Olszowski i ks. Paweł Odziomek z parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Pracownicy kopalni zgodnie z tradycją zgromadzili się licznie, skupieni i zadumani. Przyszli do pochylni Barącza towarzyszyć Jezusowi w drodze na Golgotę, a każda kolejna stacja Męki Pańskiej skłaniała wiernych do głębokich przemyśleń, do rachunku sumienia, do refleksji nad ceną zbawienia. Co ważne, Górnicza Via Crucis to nie tylko wędrówka w głąb ziemi, ale nade wszystko w głąb ludzkich serc. Krzyż nieśli górnicy w galowych mundurach, asystowali im harcerze z wielickiego hufca ZHP.

Nabożeństwo zakończyło się biskupim błogosławieństwem przy solnym pomniku św. Jana Pawła II, a następnie pracownicy i goście obejrzeli spektakl "Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje". W kaplicy św. Kingi wystąpił zespół De Profundis, który zaprosił na rozważania z poezją księdza Jana Twardowskiego oraz muzyką Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego. Wiersze księdza Twardowskiego recytowali Andrzej Grabowski i Jerzy Fedorowicz, zaś "z obłoków" Jan Nowicki. Zespół De Profundis wystąpił w składzie Marek Stryszowski (saksofony, wokal), Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe), Tomasz Kudyk (trąbka). O wizualizacje zadbał Adam Drzewiecki.

Droga Krzyżowa w zabytkowej kopalni jest dziełem współczesnych wielickich górników rzeźbiarzy: Piotra Starowicza, Pawła Janowskiego i Jacka Talapki. Stacje Męki Pańskiej wykonali z lipowego drewna, w każdej umieścili relikwię: okruch skały pochodzącej z jerozolimskiej Via Crucis. W ścianie chodnika artyści wykuli solną tablicę, która informuje: "Janowi Pawłowi II Wielkiemu w V rocznicę odejścia do Domu Ojca stacje Drogi Krzyżowej - Golgotę Wielickich Górników ofiarowują pracownicy Kopalni Soli Wieliczka...".

Pierwsze nabożeństwo w pochylni Erazma Barącza odprawiono w Wielki Piątek 2010 r. Dawniej górnicy spotykali się pod ziemią na Gorzkich Żalach. Wielki Piątek tradycyjnie był w wielickiej kopalni dniem skupienia. Nie prowadzono wówczas cięższych robót, ograniczając się jedynie do tych niezbędnych. Wykuty w soli, wyrzeźbiony w drewnie krzyż od wieków towarzyszy górnikom przy pracy. Czasem skromny, zawieszony na ociosie w przodku, czasem umieszczony w ołtarzu bogato zdobionej kaplicy, zawsze otaczany głębokim szacunkiem i czcią. Wieliccy górnicy nie wyrzekli się swej wiary ani pod zaborami, ani w czasach władzy ludowej. To wiara zainspirowała ich do stworzenia podziwianych przez cały świat dzieł sztuki, takich jak kaplica św. Kingi. Po dziś dzień wśród soli rozbrzmiewa modlitwa, powstają kolejne sakralne dzieła, a pracownicy licznie gromadzą się na podziemnych nabożeństwach, m.in. wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej.