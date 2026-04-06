Zanim jeźdźcy uformowali procesję, spotkali się na wspólnej modlitwie - koronce do Miłosierdzia Bożego w kościele św. Marcina w Klikuszowej koło Nowego Targu. Potem wyruszyli na trasę. Wszyscy byli ubrani w stroje regionalne. Na czele podążał na swoim koniu ks. prałat Władysław Zązel, który trzymał w ręku wielki drewniany krzyż z czerwoną stułą. Z kolei w lando była wieziona figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Siedział koło niej proboszcz z Klikuszowej ks. Stanisław Szklany.

W czasie procesji jeźdźców pozdrowiało bardzo wielu górali i turystów, którzy zgromadzili się na trasie przejazdu.

Procesja zakończyła się uroczystą Mszą św. w Morawczynie koło Ludźmierza. Miejscowość ta leży w granicach parafii w Klikuszowej. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel. - Za każdym razem obecność banderii podnosi rangę wydarzenia, które jest akurat świętowane. Zaświadczaliśmy dzisiaj prawdę o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Ta banderia pojawia się w różnych miejscach naszego pięknego regionu, ona pokazuje, że wierność tradycji powinna być twórcza, do czego zachęcał nas Jan Paweł II - zauważył ks. Zązel.

Ponad 40 jeźdźców reprezentowało kilka miejscowości, m.in.: Gronków, Ząb, Leśnica-Sądel, Lasek, Mszana Dolna, Stare Bystre, Odrowąż, Długopole, Nowy Targ-Grel, Waksmund, Ostrowsko, Klikuszowa, Obidowa, Suche, Ochotnica Górna i Dolna.

Wszystkim za przybycie podziękowała Maria Kaczmarczyk, prezes Związku Podhalan parafii św. Marcina w Klikuszowej, który wspólnie z parafią w Klikuszowej oraz Stowarzyszeniem Hipicznym Pro-Nati był organizatorem wydarzenia. Wyraziła też wielką wdzięczność strażakom z OSP z poszczególnych miejscowości za zabezpieczenie całego przejazdu.

Dr Maciej Baraniak, inicjator wielkanocnej procesji z udziałem banderii konnej podkreślał, że odbywała się ona już drugi raz. - Chcemy nawiązywać do tradycji takich procesji na Śląsku, które odbywają się tam w rezurekcję. My jednak postanowiliśmy organizować je w drugi dzień Wielkanocy w różnych częściach naszego regionu. W ubiegłym roku jeźdźcy przejechali z Harklowej do Szlembarku, teraz pokonaliśmy trasę z Klikuszowej do Morawczyny, a za rok zapraszamy na przejazd z Zębu na Bachledówkę do Czerwiennego - zaznaczył Maciej Baraniak. Jego zdaniem frekwencja jeźdźców, ale też obserwatorów wydarzenia podkreśla słuszność, by je organizować. - Ludzie chcą tej tradycji, chcą być razem, pragną w ten sposób podkreślić też wielką prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym - dodaje M. Baraniak.