Jan Paweł II wciąż inspiruje!

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem "Rodzina. Tam, gdzie uczymy się kochać". Zainteresowani udziałem w wydarzeniu muszą nagrać krótki, 90-sekundowy film, którego tematem będzie ukazanie refleksji nad tym, czym jest rodzina we współczesnym świecie. Jakie wartości przekazuje, jak kształtuje relacje i jak wpływa na to, kim jest dziś młody człowiek.

- Rodzina w nauczaniu naszego papieża miała szczególne miejsce: jest najważniejszą, podstawową komórką społeczną, która kształtuje każdego z nas. Dlatego chcemy, by młodzież podzieliła się z nami swoimi pięknymi i różnorodnymi doświadczeniami rodziny - tłumaczy Andrzej Wąsik, koordynator Młodzieżowej Rady Muzeum.

Filmy można nadsyłać do 29 kwietnia. Regulamin konkursu i oświadczenie, które należy dołączyć do filmiku i wysłać na adres: konkurs@domjp2.pl, dostępne są na stronie: domjp2.pl/aktualnosc/konkurs-jp2inspiruje-2-0. Zwycięskie filmy wybierze jury, w którego skład wejdą członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum oraz pracownicy placówki wyznaczeni przez jej dyrektora.

Nagrody (10 tys. zł, 2 tys. zł i 1 tys. zł) zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Wadowicach. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 15 do 22 lat.

- Konkurs jest projektem młodzieży dla młodych, dlatego przekaz filmiku powinien trafić do młodego pokolenia. Czekamy na prace kreatywne i twórcze. Można opowiedzieć historię, podzielić się doświadczeniem, emocją lub inspiracją. Ważne, by był to autentyczny głos - zachęca A. Wąsik.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki oraz metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia.