Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Jan Paweł II wciąż inspiruje!

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do udziału w konkursie filmowym "#JP2INSPIRUJE 2.0". Główna nagroda to aż 10 tys. zł!

 
Konkurs jest projektem młodzieży dla młodych, dlatego przekaz filmiku powinien trafić do młodego pokolenia. Materiały organizatorów

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem "Rodzina. Tam, gdzie uczymy się kochać". Zainteresowani udziałem w wydarzeniu muszą nagrać krótki, 90-sekundowy film, którego tematem będzie ukazanie refleksji nad tym, czym jest rodzina we współczesnym świecie. Jakie wartości przekazuje, jak kształtuje relacje i jak wpływa na to, kim jest dziś młody człowiek.

- Rodzina w nauczaniu naszego papieża miała szczególne miejsce: jest najważniejszą, podstawową komórką społeczną, która kształtuje każdego z nas. Dlatego chcemy, by młodzież podzieliła się z nami swoimi pięknymi i różnorodnymi doświadczeniami rodziny - tłumaczy Andrzej Wąsik, koordynator Młodzieżowej Rady Muzeum.

Filmy można nadsyłać do 29 kwietnia. Regulamin konkursu i oświadczenie, które należy dołączyć do filmiku i wysłać na adres: konkurs@domjp2.pl, dostępne są na stronie: domjp2.pl/aktualnosc/konkurs-jp2inspiruje-2-0. Zwycięskie filmy wybierze jury, w którego skład wejdą członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum oraz pracownicy placówki wyznaczeni przez jej dyrektora.

Nagrody (10 tys. zł, 2 tys. zł i 1 tys. zł) zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Wadowicach. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 15 do 22 lat.

- Konkurs jest projektem młodzieży dla młodych, dlatego przekaz filmiku powinien trafić do młodego pokolenia. Czekamy na prace kreatywne i twórcze. Można opowiedzieć historię, podzielić się doświadczeniem, emocją lub inspiracją. Ważne, by był to autentyczny głos - zachęca A. Wąsik.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki oraz metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia.

« 1 »

łk

|

GOSC.PL

publikacja 08.04.2026 00:46

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 