Jan Kanty Pawluśkiewicz nie krył radości i wzruszenia z wydarzenia, w którym w piątek 10 kwietnia przyszło mu wziąć udział. - Tu się urodziłem i cokolwiek by się nie działo w moim życiu, gdziekolwiek bym nie był, jak długo byłbym poza Nowym Targiem, to jednak wracałem. Wracałem z różnych powodów. Mentalność człowieka jest tak zbudowana, że wraca do domu, a dom jest tutaj. Ks. Józef Tischner to kiedyś bardzo pięknie określił, że po całej tułaczce człowiek wraca do domu - mówił mistrz Jan.

J.K. Pawluśkiewicz zaznaczył, że nie zawsze wszystkim się to udaje. - Mnie udało się to fenomenalnie, a do tego zostałem poproszony, żeby zostawić ślad swojej ręki. Jest to dość szczególne, bo w przeszłości dość zamierzchłej, kiedy zacząłem się uczyć grać na fortepianie, moja ukochana nauczycielka pani Zofia Chodorowicz twierdziła, że nic ze mnie nie będzie, że nie będę żadnym pianistą, bo mam za małą rączkę. I muszę przyznać, że miała trochę racji. Bo zamiast tłuc w ten instrument i ćwiczyć, to ja zbijałem bąki i zacząłem komponować - śmiał się znany artysta.

Sylwetkę J.K. Pawluśkiewicza i jego związki z Nowym Targiem przypomniał burmistrz Grzegorz Watycha, a całą uroczystość prowadził Leszek Pustówka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. G. Watycha podkreślił, że artysta chodził do Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, jest współautorem "Nieszporów ludźmierskich".

Kompozytor wziął udział także w wernisażu wystawy Sebastiana Kudasa "Cicer cum caule, czyli groszki i róże. Plakaty z Piwnicy pod Baranami". Podczas wydarzenia zaśpiewali młodzi artyści biorący udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jana Kantego Pawluśkiewicza, która akurat odbywa się w stolicy Podhala. Najważniejszym elementem festiwalu jest konkurs na interpretację utworów mistrza.