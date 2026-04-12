W sobotę 11 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu odbył się finałowy koncert trzeciej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jana Kantego Pawluśkiewicza. Oczywiście sam mistrz Jan zasiadł wśród bardzo licznej widowni, ale też zagościł kilkakrotnie na scenie. Wszystkich pozdrowili również burmistrz Grzegorz Watycha i dyrektor MCK Leszek Pustówka.

Główną ideą festiwalu jest prezentowanie i promocja twórczości wybitnego nowotarskiego kompozytora i artysty J.K. Pawluśkiewicza, który wielokrotnie pokazywał przywiązanie do swojego rodzinnego miasta. Najważniejszym elementem festiwalu jest właśnie konkurs na interpretację utworów mistrza. Jego finalistów poznaliśmy w trakcie koncertu finałowego w sobotni wieczór.

Dla młodych artystów występ w Nowym Targu był szczególny - oceniało ich jury, w którego skład weszli: Beata Paluch-Zarycka, Jacek Bylica, Krzysztof Materna, Janusz Stokłosa. W ich ocenie najlepiej zaprezentowała się Aleksandra Płatek, wykonując jeden z psalmów z "Nieszporów ludźmierskich". II miejsce zajęła Karolina Chmura za "Linoskoczka" (w chórkach wystąpiły: Magdalena Mędrala-Jojczyk, Joanna Skowyra, Maksymilian Stalec). Jury doceniło także występ Dominiki Jargas za wykonanie utworu "Młode ciała". Nagrodzeni artyści otrzymali nagrody pieniężne, ufundowane przez Bank Spółdzielczy "Karpatia", oraz dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Organizatorzy podziękowali także za udział pozostałym finalistom festiwalu. Wśród nich byli: Dagmara Moskwa, Paulina Wajdzik, Michał Wojnarowski, Joanna Skowyra, Zuzanna Piotrowska, Jan Wróbel, Maksymilian Stalec, Julia Piotrowska, Dominika Jargas, Mikołaj Chojecki, Martyna Kleszczewska, Olek Talkowski, Magdalena Mędrala-Jojczyk, Filip Owczarek. Zanim tegoroczni wokaliści zaprezentowali się na scenie, pojawiła się na niej Kornelia Czerwiec i wykonała utwór "Świecie nasz". Artystka wygrała poprzednią edycję festiwalu.

Wokalistom towarzyszyli muzycy: Tomasz Kamiński (perkusja), Gabriela Sarbiewska, Michał Chytrzyński (skrzypce), Piotr Laska (instrumenty klawiszowe), Michał Braszak (kontrabas).

Kiedy jury obradowało, publiczność mogła w tym czasie wysłuchać i zobaczyć recital Kamili Klimczak pt. "Zaklinanie, czarowanie". I on dostarczył widzom wspaniałych doznań artystycznych.

Sobotni konkurs poprzedziły kilkudniowe warsztaty. Z młodymi artystami pracowali Ewa Niewdana-Hady i Konrad Mastyło (w czasie koncertu finałowego grał na fortepianie).

Jan Kanty Pawluśkiewicz, dziękując za kolejną edycję festiwalu, któremu patronuje, zapytał publicznie burmistrza: "Czy spotykamy się za rok?". Oczywiście, że odpowiedź była twierdząca! Pomysł organizowania takiego wydarzenia wyszedł od poprzedniego dyrektora MCK Andrzeja Lichosyta. I okazał się kulturalnym strzałem w dziesiątkę w królewskim mieście, które świętuje w tym roku swoje 680-lecie.