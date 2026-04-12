Uroczystości rozpoczęły się już w Białą Sobotę wieczorem od Mszy św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita senior archidiecezji krakowskiej. W łączności z papieżem Leonem, który o tej samej porze modlił się w rzymskiej bazylice św. Piotra, a także z katolikami rozsianymi po całym świecie, było to wielkie wołanie o miłosierdzie i pokój dla świata. Później, przez całą noc, trwało modlitewne czuwanie, a kolejne Msze św. były odprawiane o północy (przewodniczył jej bp Janusz Mastalski), oraz w niedzielę od godz. 6.

O 10.00 tradycyjnie przy ołtarzu polowym Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski, a uczestniczyło w niej kilkadziesiąt tysięcy wiernych - wszyscy oni szczelnie wypełnili nie tylko wnętrze bazyliki Bożego Miłosierdzia, ale także błonia wokół świątyni, gdzie były rozstawione telebimy (Msza św. była transmitowana przez TVP1). Z wysokości ołtarza polowego dobrze było widać morze osób - najpierw idących od strony przystanków MPK (tramwaje od świtu kursowały tą trasą co kilka minut), a później rozmodlonych i zasłuchanych w słowa kardynała. Warto dodać, iż tę Mszę koncelebrowali m.in. bp Thomas Paprocki - biskup diecezji Springfield w Illinois w USA, bp Jan Zając - honorowy kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia, oraz ks. Wojciech Górlicki - proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, który reprezentował metropolitę wileńskiego abp. Gintarasa Grušasa. W czerwcu, właśnie w Wilnie odbędzie się 6. Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia, a poświęcony podczas tej liturgii Dzwon Nadziei stanie się wtedy znakiem łączności między "miastami miłosierdzia".

- Jesteście tutaj mimo tego chłodnego poranka. Wasze serca są jednak gorące, a widząc tak wielki tłum, św. s. Faustyna na pewno uśmiecha się do was z nieba i cieszy się z tak licznej obecności. Przyszliście niesieni na skrzydłach wiary - mówiła s. Gaudia Skass, rzecznika Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, witając zebranych i zachęcając, by ci, którzy powinni, przystąpili do sakramentu pokuty. W efekcie do strefy konfesjonałów ustawiały się długie kolejki.

Tegorocznemu Świętu Miłosierdzia towarzyszyło hasło "Boże, Ojcze miłosierny, Tobie zawierzamy dziś losy świata", które pochodzi z Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu - właśnie w tym miejscu dokonał go św. Jan Paweł II, a było to 17 sierpnia 2002 r.

W homilii kard. Grzegorz Ryś zauważył, że w dzisiejszych czytaniach słowo "miłosierdzie" pojawia się tylko raz. Św. Piotr w swoim liście pisze bowiem: "w swoim wielkim miłosierdziu Bóg przez Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei".

- Bóg ma dla nas wielkie miłosierdzie, bo rodzi nas do żywej nadziei. W stosunku do drugiego człowieka możemy odpowiadać jedynie na jego doraźne potrzeby (dając mu chleb, koszulę czy miejsce do spania), jednak miłosierdzie świadczy dopiero ten, kto daje nadzieję. Kto nie daje nadziei, daje za mało - przekonywał metropolita.

Nawiązując do hasła Roku Jubileuszowego 2025 "Nadzieja nie zawodzi" zaczerpniętego z Listu św. Pawła do Rzymian, przywołał też komentarz do tego fragmentu papieża Franciszka: "Nadzieja w istocie rodzi się z miłości".

- Kiedy straciłem nadzieję w stosunku do jakiegoś człowieka, to znaczy, że przestałem go kochać. Jeśli straciłem nadzieję w stosunku do mojej pracy, to znaczy, że przestałem ją kochać. Gdybym stracił nadzieję w stosunku do mojego Kościoła, to znaczyłoby, że przestałem go kochać - tłumaczył kardynał i zachęcał, by człowiek, który traci nadzieję, patrzył w swoje serce. - Problem jest w Tobie, w Twoim sercu, z Twoją miłością. Nie dostaniesz tej nadziei z zewnątrz. Ona musi urodzić się w Tobie z odrodzeniem miłości - przekonywał.

Przypomniał też wizję św. s. Faustyny, którą zapisała trzy dni po swoich ślubach wieczystych, gdy zobaczyła Jezusa całego w ranach, który powiedział: "Popatrz, kogo poślubiłaś". Ona odpowiedziała zaś, że widząc Go takim, jest szczęśliwa i byłaby bardzo przestraszona, gdyby Go zobaczyła w Jego majestacie, ale kiedy widzi Go poranionego, to każda z tych ran pociąga ją do Niego.

- Kiedy widzimy Jezusa poranionego dla nas, widzimy Boga, który jest miłością wierną, miłosierną, niezależnie od tego, w jaki sposób my Go traktujemy, w jaki sposób my na tę miłość odpowiadamy. On zawsze kocha nas pierwszy i zawsze nas kocha do krwi, do śmierci i do zmartwychwstania. Bóg wierny, Bóg, który nie może o mnie zapomnieć, Bóg, który nie jest w stanie przestać mnie kochać, i który - aby nie zapomnieć o człowieku - wyrył sobie jego imię gwoździem na obu dłoniach i zapisał krwią - mówił kardynał.

Jego zdaniem ran Jezusa dotykamy zaś, kiedy wychodzimy do ludzi cierpiących. Jest to sposób rodzenia się do nowego życia i do nowej nadziei. - Te rany to wszystkie wymiary cierpienia w świecie, w Kościele. Tych ran można dotknąć z miłością, delikatnością, wrażliwością, z miłosierdziem. (…) Można tych ran dotykać - pomagać, słuchać, dać czas, pocieszyć, być przy drugim człowieku, a za każdym razem, kiedy dotykamy ran tak, że widać, że pomagamy, bo one chociaż trochę się zasklepiają, rodzi się w nas żywa nadzieja - wskazał kard. Grzegorz Ryś.

Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano "Te Deum" i odmówiono Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu (w 5 językach: polskim, litewskim, włoskim, ukraińskim i angielskim, a później zabrzmiało gromkie "Boże coś Polskę".

- Można w Niedzielę Miłosierdzia iść do każdego kościoła, i to też będzie na pewno pięknie przeżyta Eucharystia. Ja jednak co roku, jeśli tylko mogę, przyjeżdżam do łagiewnickiego sanktuarium. Tutaj to święto smakuje inaczej, tutaj każdy wie, dlaczego jest obecny i nie przeszkadzają nawet tłumy wokoło czy brak miejsca siedzącego podczas Mszy św. Tutaj każdy chce zaczerpnąć ze źródeł miłosierdzia i pójść po śladach św. s. Faustyny i Jezusa, który właśnie w tym miejscu z nią rozmawiał - przekonywała Agnieszka ze Śląska.

Katarzyna z Krakowa na pytanie, co ją tutaj dziś przyprowadziło, odpowiedziała krótko: - Potrzeba serca. Dobrze jest pielgrzymować do najróżniejszych sanktuariów na całym świecie. Jednak mieszkać w Krakowie, mając sanktuarium Bożego Miłosierdzia na wyciągnięcie ręki, i nie przyjść tutaj w Niedzielę Miłosierdzia, to byłoby nieporozumienie.

Tysiące osób uczestniczyły także w kolejnych Mszach św. (o 12.30 i 16.00) oraz w Godzinie Miłosierdzia (o 15.00). Ostatnie Msze św. zostaną odprawione o 18.00 (w bazylice, z udziałem młodzieży z całej archidiecezji) i o 19.30 (w kaplicy klasztornej).