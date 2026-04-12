Wydarzenie zatytułowane „Cud Miłosierdzia” było duchowym przygotowaniem do obchodów niedzielnego Święta Bożego Miłosierdzia. O. Łukasz Buksa OFM, znany franciszkański muzyk i rekolekcjonista oraz wykładowca UPJPII, między słowami pieśni i taktami muzyki wprowadzał zebranych w tajemnice miłości miłosiernej Boga.

- Miłosierdzie to plan na życie. Jeśli idziesz tą drogą, nie będziesz sam - będą Ci towarzyszyć tak ludzie, jak i Bóg. Pan, który jest naszą mocą i uczy nas nieustannie prawdziwej miłości. Wołajmy, by nas nią obdarzał i abyśmy potrafili dzielić się tą miłością realnie z bliźnimi, zwłaszcza tymi najbardziej potrzebującymi - mówił zakonnik.

Franciszkaninowi towarzyszyli inni muzycy, m.in. Joanna i Wojciech Zwierniakowie. Goście usłyszeli ciekawe aranże m.in. "Zwycięzca śmierci", "Pan jest mocą swojego ludu" czy "Panu naszemu pieśni grajcie".

- Muzyka ma niezwykłą moc ewangelizowania i wyrażania siły miłosierdzia. Cieszymy się, że w taki sposób mówimy dzisiaj o tej tajemnicy. Miejsce także nie jest przypadkowe, gdyż stanowi ono świadectwo oraz inspirację, że miłosierdzie to nie tylko teoria, ale konkretne działanie - wskazał W. Zwierniak, który podczas wieczoru grał na keyboardzie.

W wielickiej Kuchnii Brata Alojzego Kosiby pomoc otrzymują osoby samotne, ubogie oraz niepełnosprawne. Najbardziej znaną akcją są "Obiady Czwartkowe" dla potrzebujących. Inicjatywa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby oraz samorządowców i ma na celu objęcie wsparciem mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

- W Święto Bożego Miłosierdzia spotkamy się na uroczystym wielkanocnym obiedzie. Tak nasi podopieczni, jak i my, wolontariusze. Będziemy też rozdawać w okolicy kuchni specjalne chlebki. Wszystko po to, byśmy poczuli, że miłosierdzie Boga naprawdę łączy i może stanowić naturalny sposób szerzenia dobra w naszej codzienności - podsumował były burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, działający w ramach Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby.