W Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych Małe Leluje, który odbył się 11 i 12 kwietnia w Ludźmierzu w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, zwyciężyły dwa zespoły - Pyzowianie z Pyzówki i Mali Gronkowianie z Gronkowa.

 
Mali aktorzy na ludźmierskiej scenie zbierali nawet ziemniaki. Jan Głąbiński /Foto Gość

Zespoły prezentowały się na scenie widowiskowej Domu Podhalan w Ludźmierzu, który jest jednocześnie siedzibą Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Były oceniane przez jury w składzie: dr Dorota Majerczyk - etnolog, Jadwiga Adamczyk - muzyk, folklorysta, Benedykt Kafel - etnograf, dr Łukasz Zapała - językoznawca, dialektolog. - Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za wkład pracy. Przypominamy jednocześnie o konieczności oparcia widowisk na tradycyjnej obyczajowości dziecięcej, w tym ubiorze i repertuarze, oraz o unikaniu dublowania instrumentów w składzie muzycznym - podkreślili zgodnie członkowie jury.

Łącznie w Ludźmierzu wystąpiło blisko 500 uczestników z 14 zespołów regionalnych z powiatów nowotarskiego i myślenickiego. Zespoły reprezentowały następujące regiony etnograficzne: Górale Podhalańscy, Górale Orawscy, Górale Kliszczaccy.

Na 49. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w Rabce-Zdroju w czerwcu 2026 r. komisja artystyczna rekomendowała zespół "Pyzowianie” z Pyzówki oraz zespół "Mali Gronkowianie” z Gronkowa. Ponadto nagrodę Grand prix zdobył wspomniany zespół "Pyzowianie” z Pyzówki za program pt. "Po odpuście w Pyzówce”.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz słodycze ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Zaś laureatom wręczono również nagrody pieniężne, najwyższa z nich wynosiła 1200 zł.

DODANE 12.04.2026 AKTUALIZACJA 13.04.2026

publikacja 12.04.2026 20:38

