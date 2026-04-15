III konferencja "Powiem TAK" już w sobotę - zapisy trwają

Konferencja odbędzie się już w najbliższą sobotę 18 kwietnia w Hotelu "Novotel Centrum" (ul. Tadeusza Kościuszki 5) i potrwa od godz. 10 do 18. - To ogólnopolskie wydarzenie o charakterze społecznym i edukacyjnym, poświęcone tematyce dostępności oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Moją ideą jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i inspiracją w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości, a tegorocznej edycji konferencji towarzyszy hasło "Zmiana musi zacząć się od ludzkich serc" - wyjaśnia J. Zgliński.

W programie znajdą się wystąpienia prelegentów, panele dyskusyjne oraz prezentacje tzw. dobrych praktyk w zakresie m.in. edukacji włączającej, aktywizacji zawodowej i rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami. Konferencja będzie też miejscem dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, ich bliskimi, przedstawicielami instytucji publicznych, środowiska edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O nierównościach, które są wokół nas, opowiedzą więc Maciej Kotarski i Alicja Bazan; o tym, jak radzić sobie z dyskryminacją, podpowiedzą Krzysztof Myszkowski, Hubert Pietrus i Magdalena Bujakowska, a innowacje, które zmieniają rzeczywistość, przybliżą prof. Wiesław Nowiński i Kacper Kupczak. Nie zabraknie też występów muzycznych i poczęstunku.

Trudno w tym miejscu nie zapytać, dlaczego Juliusz chce przemieniać ludzkie serca. Odpowiedź jest prosta - z potrzeby własnego serca. Przed laty słyszał bowiem od wielu osób przykre i bardzo krzywdzące słowa: "Ty nic w życiu nie osiągniesz". Postanowił więc, że niepełnosprawność, z jaką się zmaga (lekka, ruchowa - urodził się zdrowy i dopiero po jakimś czasie sposób, w jaki się poruszał, wzbudził czujność jego mamy), będzie jego siłą... Z czasem, nie chcąc skupiać się tylko na swoich problemach, dojrzał do decyzji, że spróbuje zmieniać mentalność społeczeństwa oraz osób z niepełnosprawnością, by miały odwagę sięgać po marzenia. - Chcę pokazywać, że niepełnosprawność nie oznacza, iż człowiek jest gorszy, i jeśli moja działalność sprawi, że chociaż jednej osobie będzie się żyło lepiej, to jest to powód do radości. Wierzę również, że mogę zarażać innych energią do takiej aktywności. Bo dyskusje dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością i przeszkód, jakie spotykają (w życiu codziennym - chociażby bariery architektoniczne, komunikacyjne, w edukacji oraz rozwoju osobistym i zawodowym), są konieczne - przekonuje Juliusz.

W szkole podstawowej nie miał lekko - najpierw chodził do integracyjnej, ale to nie był dobry wybór, i po trzech latach Julek zaczął naukę w zwykłej szkole. Niestety, i tam wielu nauczycieli nie rozumiało jeszcze, że tzw. dostosowania (zalecone przez specjalistów orzekających o niepełnosprawności Juliusza) nie są ani jego "widzimisię", ani nie są niesprawiedliwe wobec pozostałych uczniów. Są po prostu sposobem na wyrównywanie szans, by uczeń mógł pokazać, na co go stać. Sęk w tym, że gdy nauczyciel krytykował Julka przy całej klasie (że spowalnia przebieg lekcji albo że powinien iść do szkoły specjalnej), to potem i rówieśnicy uprzykrzali mu życie. - Na szczęście mam mamę, która zawsze stawała w mojej obronie, i rodzeństwo, na które zawsze mogłem liczyć. Nie każdy ma tyle szczęścia, dlatego chcę powiedzieć osobom z niepełnosprawnością, że nie są same, że jest nas więcej i że w grupie siła - opowiada.

Dopiero w liceum los zaczął nieco się odmieniać i Juliusz powoli rozwijał skrzydła, udowadniając, że drzemie w nim mnóstwo talentów, a zainteresowaniami mógłby obdzielić kilka osób. Ważnym przełomem był fakt, że chłopak w końcu zyskał przyjaciół, którzy zaakceptowali go takim, jaki jest.

Gdy Juliusz zdecydował się na rozpoczęcie działalności na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami (m.in. w social mediach, na LinkedIn), był nastolatkiem. Dziś ma już 20 lat, jest studentem I roku psychologii i udowadnia, że jeśli to, co się robi, staje się pasją, to pomysły na kolejne wydarzenia rodzą się same. Co więcej - Juliusz zbudował także wokół siebie zespół ludzi, którzy - widząc jego zaangażowanie - chcą współpracować, bo mają pewność, że Juliusz to już "sprawdzona marka".

Pierwsza edycja konferencji "Powiem TAK" odbyła się w 2023 r. i przyciągnęła mnóstwo osób z szeroko rozumianego świata nauki i kultury, związanych z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Rok później Juliusz zorganizował konferencję "Jak się masz?", poświęconą tematyce zdrowia psychicznego, odporności psychicznej i pokonywania trudności przez osoby z niepełnosprawnościami.

Teraz, po roku przerwy, czas na powrót do źródeł, czyli konferencję, która znów nosi tytuł "Powiedz TAK". Jak przekonuje Juliusz, ona nie musi być wielkim krokiem dla ludzkości, ale niech będzie dużym krokiem w stronę drugiego człowieka. Warto jeszcze dodać, że Juliusz jest obecnie zapraszany w roli eksperta jako prelegent na wiele prestiżowych wydarzeń i konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz jego program i formularz zapisów można znaleźć na: konferencja-powiem-tak.pl.