Kard. Grzegorz Ryś Człowiekiem Roku 2025

W uzasadnieniu przyznania tej nagrody podkreślono również "konsekwentne budowanie dobra wspólnego, tworzenie i umacnianie pokoju, dialogu pomiędzy religiami, narodami oraz wspólnotami, a także odważne łączenie duchowości z troską o losy zwykłych ludzi w ogarniętym konfliktami świecie".

Uroczysta gala odbyła się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbierając wyróżnienie, kard. Ryś przywołał hymn "Gaude Mater Polonia", wskazując na jego znaczenie dla Polaków. - Nie ma innego klucza, żeby otworzyć to spotkanie, jak "Gaude Mater Polonia", hymn napisany ku czci św. Stanisława, wykonywany podczas jego kanonizacji. Hymn, który mówi, że Polska się może cieszyć, bo widzi potomstwo, które się jej rodzi, a rodzi się jej z krwi męczennika - zaznaczył, mówiąc także o spotkaniu państwa, społeczeństwa i Kościoła.

Metropolita podkreślił też, że "bycie razem" nie powinno ograniczać się do czasu zagrożeń. Chodzi przede wszystkim o codzienną współpracę. - Tę nagrodę traktuję jako znak otwartości samorządu na dialog z Kościołem. Przyjmuję ją w tym kluczu, że ci, którzy ciągle biorą odpowiedzialność za Polskę, są otwarci na dialog z Kościołem, na jego wkład w to, co możemy robić razem dla człowieka. I dlatego bardzo dziękuję - powiedział kardynał.

Drugi tytuł Człowieka Roku 2025 otrzymał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ta nagroda jest dla mnie ważna, bo jest na moim uniwersytecie, w moim Krakowie, w miejscu i z ludźmi, z którymi chcę być. Niezależnie, co będę robił, tu zawsze będę u siebie. I chciałbym, żebyście tak mnie przyjmowali - powiedział. - Polska armia musi być bardzo silna, żeby nie opłacało się jej zaatakować. Nie po to, żebyśmy kogoś atakowali, bo jesteśmy państwem pokoju - zauważył. W. Kosiniak-Kamysz swoją nagrodę zadedykował zaś żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkim, którzy budują dzisiaj bezpieczeństwo państwa polskiego.

Tytuł Małopolanina Roku 2025 odebrali natomiast gen. Adam Joks, dowódca II Korpusu Polskiego, oraz prof. Wincenty Kućma, artysta rzeźbiarz.

Wyróżnienia Małopolanin Roku i Człowiek Roku od niemal trzech dekad przyznają Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.