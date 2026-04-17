Prace kilkudziesięciu artystów, m.in. Jerzego Dudy Gracza i ich wizje największych motywów z Pisma Świętego możemy zobaczyć na wystawie pt. "Ogarnąć nieskończoność - Biblia w ilustracji", która jest prezentowana w Galerii "Jatki" w Nowym Targu. Finisaż miał miejsce w piątek 17 kwietnia.

 
Prof. Ludmiła Figiel interpretuje ilustrację "Pieśni nad pieśniami". Jan Głąbiński /Foto Gość

Finisaż wystawy odbył się w Galerii Sztuki BWA "Jatki”" w Nowym Targu. - Otaczają nas ilustracje, które pochodzą ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej, ich autorami są wybitni polscy artyści - zauważyła Anna Dziubas, kierownik Jatek. Emerytowana nauczycielka z pobliskiego Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego prof. Ludmiła Figiel uczestnikom finisażu przedstawiła swoją refleksję dotyczącą wystawy, pokusiła się także o interpretację ilustracji "Pieśni nad pieśniami”.

Poza wymienionym motywem na wystawie możemy zobaczyć przedstawienia tematów: stworzenie świata, Adam i Ewa, Arka Noego, Wieża Babel, wniebowstąpienie, zmartwychwstanie.

W finisażu uczestniczył m.in. ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, kapelan Związku Podhalan. Obecne były też osoby głuchonieme, dla których słowa wypowiadane podczas wydarzenia były przedstawiane w języku migowym.

Tytuł wystawy nawiązuje do Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów, który odbył się pod koniec lat 90. XX wieku. Uczestniczyli w nim polscy ilustratorzy oraz graficy. Artystom swoją pomocą służył wówczas biblista ks. Piotr Mierzwa.

Wystawa została zorganizowana przez Galerię Sztuki BWA "Jatki” w Nowym Targu, która jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu oraz Gminę Miasto Nowy Targ.

Biblia w ilustracji

Foto Gość DODANE 17.04.2026 AKTUALIZACJA 18.04.2026

​W nowotarskiej Galerii "Jatki" w piątek 17 kwietnia odbył się finisaż wystawy pt. "Ogarnąć nieskończoność - Biblia w ilustracji".  

publikacja 17.04.2026 21:37

