Nocna dycha w Krakowie

W rekordowej pod względem frekwencji edycji wydarzenia najlepsi okazali się Kenijczycy Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo wśród mężczyzn - czas 30:53 i Jacinta Mwende Kamau wśród kobiet - czas 33:16. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulował Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Zawodnicy wieczorem wystartowali z Rynku Głównego, tam też była meta. Pobiegli m.in. wzdłuż Wisły, musieli pokonać również podbieg na Wawel. A tam czekała ich niesamowita niespodzianka. Na Dziedzińcu Arkadowym przygrywała orkiestra dęta!

- Trasa poprowadziła biegaczy wśród oświetlonych zabytków i historycznych świątyń, ukazując Kraków w niezwykle nastrojowej odsłonie - mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zawodnicy mijali m.in. budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, czy Pałac Arcybiskupi przy Franciszkańskiej 3.

Podczas biegu zawodnicy mogli liczyć na świetny doping ze strony swoich rodzin, mieszkańców Krakowa, a nawet turystów z różnych krajów, którzy rozwinęli swoje flagi, m.in. Hiszpanii, Brazylii. Świetne były niektóre transparenty, na jednym z nich był napis: "przycisk mocy”. W zawodach była też spora grupa górali. Pod Wawelem czekali na nich kibice z tabliczką "Nowy Targ górą!”.

W niedzielę 19 kwietnia na ulicach Krakowa zobaczymy zawodników, którzy będą biegli na dystansie maratońskim. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Zmienionymi trasami będą też kursować autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej.