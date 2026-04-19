Ludźmierz. Za górala czy za pana? przejdź do galerii

W ramach 15. Spotkania ze słowem w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu aktorzy amatorzy pokazali w niedzielny wieczór 19 kwietnia sztukę teatralną pt. "Za górala czy za pana?".

 
Kolejny absztyfikant próbuje związać się z góralką dla majątku. Jan Głąbiński /Foto Gość

Autorem sztuki z 1933 r. jest Józef Łopatowski, a jej adaptacją zajęła się prof. Anna Mlekodaj. Oprawę muzyczną w czasie przedstawienia zapewniła kapela "Podhalanie”.

Liczna publiczność, która w niedzielny wieczór zgromadziła się w sali widowiskowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich mogła dzięki aktorom amatorom przenieść się w świat dawnych dylematów podhalańskiej wsi. To była opowieść o miłości, tradycji i wyborze między sercem, a rozumem. Nie zabrakło w tym przedstawieniu humoru i emocji. Sam tekst w wielu miejscach niemal nic nie stracił na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście tego, co dzisiaj obserwujemy w relacjach rodzinnych.

Organizatorem 15. Spotkania ze Słowem było Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" i jego ludźmierski odział – Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich wraz z tamtejszym Oddziałem Związku Podhalan.

O pomyśle i celach Spotkań ze słowem w Ludźmierzu napiszemy w numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 3 maja. 

Dylematy góralki Marysi

DODANE 19.04.2026 AKTUALIZACJA 20.04.2026

Dylematy góralki Marysi

​"Za górala czy za pana?" - to tytuł przedstawienia, które w niedzielny wieczór 19 kwietnia pokazała grupa aktorów - amatorów w ramach 15. Spotkania ze słowem w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.  

publikacja 19.04.2026 23:36

