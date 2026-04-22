Czarny Dunajec. Muzykowanie na Duchową Nutę

Rok 2026 wyznacza bowiem dwie kluczowe daty - 140. rocznicę urodzin oraz 80. rocznicę śmierci Andrzeja Knapczyka-Ducha, który patronuje Muzykowaniu na Duchową Nutę.

Andrzej Knapczyk-Duch (1886-1946) to postać niepospolita, której wpływ na kulturę regionu jest nie do przecenienia. To on odważył się wyjść poza sztywny kanon, wzbogacając zwyczajowy, trzyosobowy skład kapeli i nadając podhalańskiej muzyce nową głębię. Jako prymista i nauczyciel szczególną wagę przywiązywał do prawdy zawartej w pieśniach.

Tegoroczne muzykowanie to coś więcej niż konkurs - to żywy pomnik wystawiony człowiekowi, którym był A. Knapczyk-Duch. W dobie globalizacji dbałość o czystość przekazu, o archaiczne brzmienia i autentyzm śpiewu staje się misją ratowania tożsamości regionalnej.

Organizatorzy zapraszają wszystkich muzykantów, śpiewaków i miłośników tradycji ludowych do Czarnego Dunajca, by wspólnie uczcić pamięć Mistrza i ponieść jego dziedzictwo w kolejne dziesięciolecia.

Organizatorem tegorocznego Muzykowania na Duchową Nutę jest Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, a od strony medialnej patronuje mu m.in. "Gość Niedzielny”.