Prawie 200 prezentacji miało miejsce na scenie widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu podczas tegorocznego Muzykowania na Duchową Nutę. Wydarzenie odbyło się w miniony weekend.

 
Na scenie prezentuje się zespół Mali Miętusianie z Miętustwa. Jan Głąbiński /Foto Gość

Przez dwa dni na scenie prezentowały się zespoły oraz soliści z repertuarem opartym na twórczości Andrzeja Knapczyka-Ducha, urodzonego w 1886 r. muzykanta, kompozytora i pedagoga. To on odważył się wyjść poza sztywny kanon, wzbogacając zwyczajowy, trzyosobowy skład kapeli i nadając podhalańskiej muzyce nową głębię. Jako prymista i nauczyciel szczególną wagę przywiązywał do prawdy zawartej w pieśniach.

W 2026 r. przypadają dwie kluczowe daty związane z artystą - 140. rocznica urodzin oraz 80. rocznica jego śmierci.

Oglądając setki młodych góralek i górali na scenie widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, miało się wrażenie, że to coś więcej niż konkurs - to żywy pomnik wystawiony człowiekowi, którym był A. Knapczyk-Duch. W dobie globalizacji dbałość o czystość przekazu, o archaiczne brzmienia i autentyzm śpiewu staje się misją ratowania tożsamości regionalnej.

Organizatorem tegorocznego Muzykowania na Duchową Nutę było Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, a od strony medialnej patronował mu m.in. "Gość Niedzielny”.

GOSC.PL DODANE 27.04.2026 AKTUALIZACJA 27.04.2026

​25 i 26 kwietnia w Czarnym Dunajcu odbywało się tegoroczne Muzykowanie na Duchową Nutę, które upamiętnia Andrzeja Knapczyka-Ducha - muzykanta, kompozytora, pedagoga i piewcę Podhala. Artysta żył w latach 1886-1946.  

