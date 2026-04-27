Przez dwa dni na scenie prezentowały się zespoły oraz soliści z repertuarem opartym na twórczości Andrzeja Knapczyka-Ducha, urodzonego w 1886 r. muzykanta, kompozytora i pedagoga. To on odważył się wyjść poza sztywny kanon, wzbogacając zwyczajowy, trzyosobowy skład kapeli i nadając podhalańskiej muzyce nową głębię. Jako prymista i nauczyciel szczególną wagę przywiązywał do prawdy zawartej w pieśniach.

W 2026 r. przypadają dwie kluczowe daty związane z artystą - 140. rocznica urodzin oraz 80. rocznica jego śmierci.

Oglądając setki młodych góralek i górali na scenie widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, miało się wrażenie, że to coś więcej niż konkurs - to żywy pomnik wystawiony człowiekowi, którym był A. Knapczyk-Duch. W dobie globalizacji dbałość o czystość przekazu, o archaiczne brzmienia i autentyzm śpiewu staje się misją ratowania tożsamości regionalnej.

Organizatorem tegorocznego Muzykowania na Duchową Nutę było Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, a od strony medialnej patronował mu m.in. "Gość Niedzielny”.