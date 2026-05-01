Wasza pomoc ratowała życie... Ukraina dziękuje archidiecezji krakowskiej

Z wizytą wdzięczności do kard. Grzegorza Rysia przyjechali przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

 
Po apelu metropolity krakowskiego udało się zebrać aż 6,5 mln zł. BP Archidiecezji Krakowskiej

Ponad trzy miesiące po apelu kard. Rysia o pomoc dla walczącego z mrozem po atakach Rosji Kijowa przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego przybyli na Franciszkańską 3, aby podziękować za gest dobroci i pomoc, jaką wówczas otrzymali mieszkańcy ukraińskiej stolicy. - To wizyta wdzięczności za ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy tej najcięższej, jaką przeżyliśmy, zimy. Stało się to z inicjatywy kardynała i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Wasza pomoc uratowała życie - mówił podczas wizyty na Franciszkańskiej 3 ks. Lubomyr Jaworski, ekonom Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Postanowił on przyjechać do Krakowa, by osobiście podziękować metropolicie krakowskiemu za solidarność z bezbronnymi i cierpiącymi ludźmi.

Jako symbol wdzięczności kard. Ryś otrzymał miniaturową kopię generatora prądu, który ufundował, i który trafił na początku lutego do Trojeszczyna, najbardziej dotkniętej wojną dzielnicy Kijowa, do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. - Dzisiaj chcieliśmy wrócić z tym małym agregatem - kopią tego, który ufundował ksiądz kardynał - jako wyrazem wdzięczności, bo naprawdę wielu ludzi dzięki tej inicjatywie zostało uratowanych - wyjaśniał ks. Jaworski.

Przypomnijmy. Po apelu metropolity krakowskiego z 24 stycznia cała składka zebrana w niedzielę 1 lutego we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej została przeznaczona na pomoc dla pozbawionego prądu Kijowa. W ten sposób (oraz dzięki wpłatom ludzi dobrej woli) na ten cel zebrano 6,5 mln zł.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej udało się zorganizować 9 transportów pomocowych. Przekazano w nich 69 generatorów prądu dużej mocy (od 20 do 250 kW), 1164 nagrzewnice, 212 generatorów średniej mocy (6,5-11 kW), 259 magazynów energii i przenośnych stacji zasilania, prawie 31 ton żywności, 99 apteczek, 830 powerbanków, ponad 4 tony środków czystości i higieny osobistej oraz latarki, baterie, termosy, drobny sprzęt i artykuły przemysłowe potrzebne do wyposażenia tzw. Punktów Niezłomności przy kijowskich parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich.

Niestety, sytuacja w stolicy Ukrainy nadal pozostaje trudna. - Nikt z nas nie myślał, że wojna będzie trwała piąty rok, a jest bardzo źle, kiedy człowiek przyzwyczaja się do wojny. Jesteśmy wycieńczeni, ale mamy nadzieję. Nasza wiara mówi nam, że wytrwamy. Kościół katolicki w Ukrainie jest dzisiaj z narodem, jest z ludźmi. Możemy być dumni z tego, że jesteśmy częścią Kościoła, który naprawdę jest z narodem - zaznacza ekonom Kurii Patriarszej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

mł /BP Archidiecezji Krakowskiej

publikacja 01.05.2026 01:07

