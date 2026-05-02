Leszek Możdżer gościł w sali koncertowej Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem. Przed bardzo liczną publicznością zagrał na fortepianie nie tylko swoje kompozycje, ale także utwory Chopina, Urabaniaka i Lutosławskiego. Była to niezwykła podróż. Możdżer sięgnął również po dzieła Krzysztofa Komedy. - On w sztuce szukał swojej godności, a my odkrywamy w niej też wolność - zauważył artysta, który miał świetny kontakt z publicznością. A ta nagrodziła go owacją na stojąco.

Na hotelowej scenie, pełnej świetlnych aranżacji, w pierwszy majowy wieczór pojawili się także zwycięzcy konkursu "Jazzowe Talenty" - Szymon Chołomiej Kwartet. Ponadto zaprezentowali się artyści z projektu "Tribute to Duduś Matuszkiewicz” w składzie: A. Wilczyńska, R. Majewski, A. Jagodziński, A. Cegielski. Ich jazzowe aranżacje, m.in. ścieżek znanych z seriali, w tym "Stawki większej niż życie" bardzo spodobały się słuchaczom.

Przez cały wieczór rolę konferansjerów pełnili dziennikarze Polskiego Radia Programu 1 Paweł Sztompke i Marcin Kusy. Festiwal oficjalnie otworzyli wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak i dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Maciej Szostak.

Jednym z nieodłącznych elementów Wiosny Jazzowej były 1 maja także parada z udziałem zabytkowych samochodów, którą zorganizował Tatrzański Klub Motoryzacyjny, i plenerowy koncert na Krupówkach. Na słynnym deptaku wystąpił zespół Big Bike Orchestra.

2 maja w ramach 22. Wiosny Jazzowej w Zakopanem przed publicznością wystąpi, m.in. Grażyna Łobaszewska. Początek koncertu o godz. 18 również w Hotelu Nosalowy Dwór.